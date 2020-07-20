Мандрівник з Луцька піднявся на найвищу точку Іспанії. ФОТО

Вадима Махомеда – чергова підкорена вершина. Оскільки його планам штурмувати цього літа п’ятитисячники завадив перенесений коронавірус, лучанин вирішив наприкінці липня злітати на найбільший Канарський острів Тенерифе, аби зійти на діючий вулкан Тейде, висота якого сягає 3715 метрів.



Щоб дістатися до кратера вулкана, який є найвищою точкою Іспанії та третім за висотою вулканом у світі (7500 метрів від дна океану), Вадиму довелося долати понад 10 кілометрів угору вночі, пишуть



Чому Тейде?



Цього літа планували сходження на Арарат і, можливо, на Казбек, але після перенесеного навесні COVID-19 плани змінилися. Організм протестував проти навантажень, відновлення було не таким, як хотілося б.



Сходження на Тейде взагалі не планували, навіть звичайного відпочинку на морі в планах не було. Але одного дня, десь на початку липня, телефон підсунув спогад із Тенерифе – з пляжем із чорного піску. Я зазвичай рідко публікую сторіси чи дописи в соціальних мережах, а тоді зробив сторіс в Instagram зі згадкою.



І закрутилося… Мої добрі друзі вкотре запропонували приїхати до них у гості на Тенерифе, бо там зараз немає навали туристів, спокійний відпочинок і, як завжди, хороша погода.



Але просто їхати на пляж не було бажання, тому основною метою було вийти на пік Тейде. Я запропонував своїм друзям, які також летіли на материкову Іспанію на кілька днів, приєднатися. Вони з радістю підтримали ініціативу. Ми мали зустрітися 23 липня на Тенерифе, проте, на жаль, логістика не склалася і їм не вдалося прилетіти.



Хто взяв на себе організаційні моменти?



Поїздка була спонтанною, тому потрібно було лише вирішити, як дістатися до Канарських островів. Я почав шукати найближчі рейси на Тенерифе та інформацію про можливість відвідування Іспанії в умовах пандемії.



Насамперед почитав умови тимчасового в’їзду в Іспанію на tripadvisor.mfa.gov.ua. Як виявилося, Іспанія приймала громадян України за умови наявності паспорту вакцинації, негативного тесту на COVID-19 або сертифікату про перенесення хвороби, тобто довідки, перекладеної іспанською або англійською мовою, про те, що особа хворіла на COVID-19 не більш ніж 180 днів тому.



Оскільки вся моя родина перехворіла навесні, то ми заздалегідь отримали такі довідки (recovery certificate) в сімейного лікаря.



Проте з 27 липня Міністерство охорони здоров’я Іспанії опублікувало оновлений список країн «зеленої зони», до якого включило Україну. Тому з 27 липня українці можуть подорожувати до Іспанії без довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю.



Купити квитки на літак – не проблема. Оскільки напрямок не дуже завантажений, то ціна була доступною, як порівняти з минулими роками – дешевою.



Далі потрібно було знайти гіда, який провів би нас на вершину вулкана. За правилами Національного парку Тейде, для того, щоб потрапити до кратера, потрібно отримати безплатний дозвіл, подавши заявку на сайті. Проте всі дозволи аж до вересня були вже роздані. І знайти гіда було досить важко, бо всі були або зайняті, або перебували за межами острова.



Урешті нам пощастило – ми знайшли в інтернеті гіда, який погодився провести нас на вершину Тейде без отримання офіційного дозволу. Разом із гідом нас було четверо.



Чому вирішили порушити правила нацпарку?



По суті, ми не порушували правила відкрито і напряму. Ми скористалися лайфхаком. Для піших туристів, які піднімаються на Тейде, є дводенний сценарій підйому через базу Альтавіста. Тобто група повинна вийти завидна і дійти до турбази Альтавіста на висоті 3260 метрів.



На базі облаштовано спальні місця для 50 туристів, які, щоправда, також треба бронювати. Діставшись до бази ввечері, група повинна заночувати, щоб акліматизуватися та відпочити, а на світанку вирушати на підкорення вершини.



За замовчуванням ці 50 туристів, які зареєструвалися і забронювали спальні місця, також мають право піднятися на вершину Тейде.



Але, зважаючи на пандемію, турбаза зараз зачинена і бронювати спальні місця всередині будівель неможливо. Тому ми перепочивали просто неба на турбазі й тим самим ніби й дотрималися умов підйому.



Вдалося уникнути штрафів?



Так, бо ми піднялися на вершину та спустилися до базового табору ще до початку робочого дня, коли рейнджери Національного парку Тейде приходять на роботу. У них усе – за графіком, робочий день починається з 9:00. Раніше там ніхто не з’являється, але й не запізнюються. Якщо вказано, що канатна дорога розпочинає підйом о 9:00, а спуск – о 9:10, то саме так все й працює.



Яким було сходження до вулкана? Скільки часу знадобилося на підйом? Яку дистанцію здолали?



Сходження було відносно легким, оскільки нам не потрібно було ніяких додаткових засобів для підйому. Можна сказати, це – туристичний маршрут, яким може піднятися будь-яка здорова людина без особливої підготовки.



Але якщо підніматися на Тейде, то тільки вночі, щоб оминути палюче денне сонце, під яким згоріти дуже легко. На шляху до вершини немає жодного місця, де можна знайти тінь, немає ні дерев, ні кущів – лише суцільне каміння та застигла лава.



Єдине, що складно, – це перепад висоти, бо підйом ми розпочали о 23:00 практично з пляжу, тобто з рівня моря. Спершу ми їхали на автомобілі до підніжжя вулкана, де бере свій початок стежка Монтанья Бланка. Це зайняло в нас близько 50 хвилин. Піший старт розпочався з 2300 метрів. Загалом ми пройшли 10,5 кілометра. На це нам знадобилося три години 56 хвилин. І додатково ми здолали 1400 метрів угору.



Чим вразив вулкан?



Вулкан Тейде - діючий, хоча його називають дрімаючим, бо останнє виверження було в 1909 році. Про те, що він не спить, нагадують фумароли, які без зупину випускають пар. Коли піднімаєшся вночі нагору, то там температура опускається близько 0 градусів за Цельсієм, але вулкан зігріває своїми парами, які нагріваються до 300˚С.



Звісно, краєвиди, які відкриваються з його вершини та навколишніх оглядових майданчиків національного парку, заворожують і перехоплюють подих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У скарбничці мандрівника, керівника луцької ІТ-компанії ideil– чергова підкорена вершина. Оскільки його планам штурмувати цього літа п’ятитисячники завадив перенесений коронавірус, лучанин вирішив наприкінці липня злітати на найбільший Канарський острів Тенерифе, аби зійти на діючий вулкан Тейде, висота якого сягає 3715 метрів.Щоб дістатися до кратера вулкана, який є найвищою точкою Іспанії та третім за висотою вулканом у світі (7500 метрів від дна океану), Вадиму довелося долати понад 10 кілометрів угору вночі, пишуть Волинські новини Цього літа планували сходження на Арарат і, можливо, на Казбек, але після перенесеного навесні COVID-19 плани змінилися. Організм протестував проти навантажень, відновлення було не таким, як хотілося б.Сходження на Тейде взагалі не планували, навіть звичайного відпочинку на морі в планах не було. Але одного дня, десь на початку липня, телефон підсунув спогад із Тенерифе – з пляжем із чорного піску. Я зазвичай рідко публікую сторіси чи дописи в соціальних мережах, а тоді зробив сторіс в Instagram зі згадкою.І закрутилося… Мої добрі друзі вкотре запропонували приїхати до них у гості на Тенерифе, бо там зараз немає навали туристів, спокійний відпочинок і, як завжди, хороша погода.Але просто їхати на пляж не було бажання, тому основною метою було вийти на пік Тейде. Я запропонував своїм друзям, які також летіли на материкову Іспанію на кілька днів, приєднатися. Вони з радістю підтримали ініціативу. Ми мали зустрітися 23 липня на Тенерифе, проте, на жаль, логістика не склалася і їм не вдалося прилетіти.Поїздка була спонтанною, тому потрібно було лише вирішити, як дістатися до Канарських островів. Я почав шукати найближчі рейси на Тенерифе та інформацію про можливість відвідування Іспанії в умовах пандемії.Насамперед почитав умови тимчасового в’їзду в Іспанію на tripadvisor.mfa.gov.ua. Як виявилося, Іспанія приймала громадян України за умови наявності паспорту вакцинації, негативного тесту на COVID-19 або сертифікату про перенесення хвороби, тобто довідки, перекладеної іспанською або англійською мовою, про те, що особа хворіла на COVID-19 не більш ніж 180 днів тому.Оскільки вся моя родина перехворіла навесні, то ми заздалегідь отримали такі довідки (recovery certificate) в сімейного лікаря.Проте з 27 липня Міністерство охорони здоров’я Іспанії опублікувало оновлений список країн «зеленої зони», до якого включило Україну. Тому з 27 липня українці можуть подорожувати до Іспанії без довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю.Купити квитки на літак – не проблема. Оскільки напрямок не дуже завантажений, то ціна була доступною, як порівняти з минулими роками – дешевою.Далі потрібно було знайти гіда, який провів би нас на вершину вулкана. За правилами Національного парку Тейде, для того, щоб потрапити до кратера, потрібно отримати безплатний дозвіл, подавши заявку на сайті. Проте всі дозволи аж до вересня були вже роздані. І знайти гіда було досить важко, бо всі були або зайняті, або перебували за межами острова.Урешті нам пощастило – ми знайшли в інтернеті гіда, який погодився провести нас на вершину Тейде без отримання офіційного дозволу. Разом із гідом нас було четверо.По суті, ми не порушували правила відкрито і напряму. Ми скористалися лайфхаком. Для піших туристів, які піднімаються на Тейде, є дводенний сценарій підйому через базу Альтавіста. Тобто група повинна вийти завидна і дійти до турбази Альтавіста на висоті 3260 метрів.На базі облаштовано спальні місця для 50 туристів, які, щоправда, також треба бронювати. Діставшись до бази ввечері, група повинна заночувати, щоб акліматизуватися та відпочити, а на світанку вирушати на підкорення вершини.За замовчуванням ці 50 туристів, які зареєструвалися і забронювали спальні місця, також мають право піднятися на вершину Тейде.Але, зважаючи на пандемію, турбаза зараз зачинена і бронювати спальні місця всередині будівель неможливо. Тому ми перепочивали просто неба на турбазі й тим самим ніби й дотрималися умов підйому.Так, бо ми піднялися на вершину та спустилися до базового табору ще до початку робочого дня, коли рейнджери Національного парку Тейде приходять на роботу. У них усе – за графіком, робочий день починається з 9:00. Раніше там ніхто не з’являється, але й не запізнюються. Якщо вказано, що канатна дорога розпочинає підйом о 9:00, а спуск – о 9:10, то саме так все й працює.Сходження було відносно легким, оскільки нам не потрібно було ніяких додаткових засобів для підйому. Можна сказати, це – туристичний маршрут, яким може піднятися будь-яка здорова людина без особливої підготовки.Але якщо підніматися на Тейде, то тільки вночі, щоб оминути палюче денне сонце, під яким згоріти дуже легко. На шляху до вершини немає жодного місця, де можна знайти тінь, немає ні дерев, ні кущів – лише суцільне каміння та застигла лава.Єдине, що складно, – це перепад висоти, бо підйом ми розпочали о 23:00 практично з пляжу, тобто з рівня моря. Спершу ми їхали на автомобілі до підніжжя вулкана, де бере свій початок стежка Монтанья Бланка. Це зайняло в нас близько 50 хвилин. Піший старт розпочався з 2300 метрів. Загалом ми пройшли 10,5 кілометра. На це нам знадобилося три години 56 хвилин. І додатково ми здолали 1400 метрів угору.Вулкан Тейде - діючий, хоча його називають дрімаючим, бо останнє виверження було в 1909 році. Про те, що він не спить, нагадують фумароли, які без зупину випускають пар. Коли піднімаєшся вночі нагору, то там температура опускається близько 0 градусів за Цельсієм, але вулкан зігріває своїми парами, які нагріваються до 300˚С.Звісно, краєвиди, які відкриваються з його вершини та навколишніх оглядових майданчиків національного парку, заворожують і перехоплюють подих.

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