На нову хвилю коронавірусу Волиньрада виділила понад 12 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:33
Волинська обласна рада спрямувала у ковідний фонд області 12,2 мільйона гривень.
Загалом на сесії обласної ради перерозподілили понад 43 мільйони гривень, розповів заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт у програмі «Позиція» на 12 каналі.
«Розподіл грошей був пов’язаний перш за все з тим, що ми перевиконали бюджет, і це дозволило додатково отримати 43 млн 600 тисяч гривень, які ми змогли розподілити по різних галузях. Зокрема на освіту виділили більше 5 млн, на охорону здоров’я – більше 17, на соціальний захист – майже 4 млн, на спорт – більше 2,5 млн. Там же – наша субвенція державному бюджету та інші нагальні потреби», – розповів Григорій Пустовіт.
За його словами, із 17 мільйонів, які пішли на медицину, 5 млн спрямували на ремонт неонатального центру, а 12, 2 млн – у ковідний фонд.
Як пояснив депутат Юрій Харченко, гроші із цього фонду будуть використовувати на випадок загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
«У випадку якщо все-таки нас пронесе з погіршенням ситуації, ми зможемо ці закумульовані кошти потім перерозподілити, перш за все, по медичних закладах», – зазначив обранець.
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Загалом на сесії обласної ради перерозподілили понад 43 мільйони гривень, розповів заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт у програмі «Позиція» на 12 каналі.
«Розподіл грошей був пов’язаний перш за все з тим, що ми перевиконали бюджет, і це дозволило додатково отримати 43 млн 600 тисяч гривень, які ми змогли розподілити по різних галузях. Зокрема на освіту виділили більше 5 млн, на охорону здоров’я – більше 17, на соціальний захист – майже 4 млн, на спорт – більше 2,5 млн. Там же – наша субвенція державному бюджету та інші нагальні потреби», – розповів Григорій Пустовіт.
За його словами, із 17 мільйонів, які пішли на медицину, 5 млн спрямували на ремонт неонатального центру, а 12, 2 млн – у ковідний фонд.
Як пояснив депутат Юрій Харченко, гроші із цього фонду будуть використовувати на випадок загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
«У випадку якщо все-таки нас пронесе з погіршенням ситуації, ми зможемо ці закумульовані кошти потім перерозподілити, перш за все, по медичних закладах», – зазначив обранець.
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Коментарі 1
А тим час у ковідних відділеннях не вистачає медикаментів, санпродуктів та знизили зарплату персоналу
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