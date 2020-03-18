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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На нову хвилю коронавірусу Волиньрада виділила понад 12 мільйонів гривень

На нову хвилю коронавірусу Волиньрада виділила понад 12 мільйонів гривень
Волинська обласна рада спрямувала у ковідний фонд області 12,2 мільйона гривень.

Загалом на сесії обласної ради перерозподілили понад 43 мільйони гривень, розповів заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт у програмі «Позиція» на 12 каналі.

«Розподіл грошей був пов’язаний перш за все з тим, що ми перевиконали бюджет, і це дозволило додатково отримати 43 млн 600 тисяч гривень, які ми змогли розподілити по різних галузях. Зокрема на освіту виділили більше 5 млн, на охорону здоров’я – більше 17, на соціальний захист – майже 4 млн, на спорт – більше 2,5 млн. Там же – наша субвенція державному бюджету та інші нагальні потреби», – розповів Григорій Пустовіт.

За його словами, із 17 мільйонів, які пішли на медицину, 5 млн спрямували на ремонт неонатального центру, а 12, 2 млн – у ковідний фонд.

Як пояснив депутат Юрій Харченко, гроші із цього фонду будуть використовувати на випадок загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

«У випадку якщо все-таки нас пронесе з погіршенням ситуації, ми зможемо ці закумульовані кошти потім перерозподілити, перш за все, по медичних закладах», – зазначив обранець.


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Теги: Волинь, коронавірус, ковідний фонд, гроші, нова хвиля
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Коментарі 1
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А тим час у ковідних відділеннях не вистачає медикаментів, санпродуктів та знизили зарплату персоналу
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