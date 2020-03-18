На нову хвилю коронавірусу Волиньрада виділила понад 12 мільйонів гривень





Загалом на сесії обласної ради перерозподілили понад 43 мільйони гривень, розповів заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт у програмі «Позиція» на



«Розподіл грошей був пов’язаний перш за все з тим, що ми перевиконали бюджет, і це дозволило додатково отримати 43 млн 600 тисяч гривень, які ми змогли розподілити по різних галузях. Зокрема на освіту виділили більше 5 млн, на охорону здоров’я – більше 17, на соціальний захист – майже 4 млн, на спорт – більше 2,5 млн. Там же – наша субвенція державному бюджету та інші нагальні потреби», – розповів Григорій Пустовіт.



За його словами, із 17 мільйонів, які пішли на медицину, 5 млн спрямували на ремонт неонатального центру, а 12, 2 млн – у ковідний фонд.



Як пояснив депутат Юрій Харченко, гроші із цього фонду будуть використовувати на випадок загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус.



«У випадку якщо все-таки нас пронесе з погіршенням ситуації, ми зможемо ці закумульовані кошти потім перерозподілити, перш за все, по медичних закладах», – зазначив обранець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна рада спрямувала у ковідний фонд області 12,2 мільйона гривень.Загалом на сесії обласної ради перерозподілили понад 43 мільйони гривень, розповів заступник голови Волиньрадиу програмі «Позиція» на 12 каналі «Розподіл грошей був пов’язаний перш за все з тим, що ми перевиконали бюджет, і це дозволило додатково отримати 43 млн 600 тисяч гривень, які ми змогли розподілити по різних галузях. Зокрема на освіту виділили більше 5 млн, на охорону здоров’я – більше 17, на соціальний захист – майже 4 млн, на спорт – більше 2,5 млн. Там же – наша субвенція державному бюджету та інші нагальні потреби», – розповів Григорій Пустовіт.За його словами, із 17 мільйонів, які пішли на медицину, 5 млн спрямували на ремонт неонатального центру, а 12, 2 млн – у ковідний фонд.Як пояснив депутат Юрій Харченко, гроші із цього фонду будуть використовувати на випадок загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус.«У випадку якщо все-таки нас пронесе з погіршенням ситуації, ми зможемо ці закумульовані кошти потім перерозподілити, перш за все, по медичних закладах», – зазначив обранець.

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