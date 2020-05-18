Смертельна аварія за участі вантажівки на Волині: у поліції повідомили деталі





Про це повідомляє ГУНП в області.



Як зазначають правоохоронці, водій Citroën Jumper виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою Scania. 49-річний керманич автомобіля Citroën, житель села Заріччя, загинув на місці події.



29-річний водій вантажівки не травмувався.



За фактом аварії відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 серпня неподалік села Дігтів Володимир-Волинського району сталася смертельна аварія Про це повідомляє ГУНП в області.Як зазначають правоохоронці, водій Citroën Jumper виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою Scania. 49-річний керманич автомобіля Citroën, житель села Заріччя, загинув на місці події.29-річний водій вантажівки не травмувався.За фактом аварії відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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