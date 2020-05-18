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Смертельна аварія за участі вантажівки на Волині: у поліції повідомили деталі

Смертельна аварія за участі вантажівки на Волині: у поліції повідомили деталі
23 серпня неподалік села Дігтів Володимир-Волинського району сталася смертельна аварія.

Про це повідомляє ГУНП в області.

Як зазначають правоохоронці, водій Citroën Jumper виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою Scania. 49-річний керманич автомобіля Citroën, житель села Заріччя, загинув на місці події.

29-річний водій вантажівки не травмувався.

За фактом аварії відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Смертельна аварія за участі вантажівки на Волині: у поліції повідомили деталі
Смертельна аварія за участі вантажівки на Волині: у поліції повідомили деталі


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Теги: аварія, вантажівка, Волинь
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