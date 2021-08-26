Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 26 серпня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 14-19⁰ тепла.
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За інформацією Sinoptik, у Луцьку завтра протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура вночі 12-11⁰ тепла, вдень 16-17⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 14-19⁰ тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кінець літа порадує українців теплом: в яких регіонах очікувати до +30 градусів
За інформацією Sinoptik, у Луцьку завтра протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура вночі 12-11⁰ тепла, вдень 16-17⁰ тепла.
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