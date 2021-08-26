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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 серпня
У Волинській області завтра, 26 серпня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 14-19⁰ тепла.

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За інформацією Sinoptik, у Луцьку завтра протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура вночі 12-11⁰ тепла, вдень 16-17⁰ тепла.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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