Курс валют у Луцьку на 30 серпня





Євро при купівлі становить – 31.476, продажу – 31.925.



Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.518, продаж – 7.070.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 30 серпня 2021 року такий: купівля – 26.824, а продаж – 27.075.Євро при купівлі становить – 31.476, продажу – 31.925.Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.518, продаж – 7.070.

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