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Курс валют у Луцьку на 30 серпня

Курс валют у Луцьку на 30 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 30 серпня 2021 року такий: купівля – 26.824, а продаж – 27.075.

Євро при купівлі становить – 31.476, продажу – 31.925.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.518, продаж – 7.070.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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