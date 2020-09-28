Наслідки негоди: на Волині дерево впало на дорогу та заблокувало проїзд
Сьогодні, 09:42
У селищі на Волині внаслідок негоди на дорогу впало дерево та перекрило рух транспорту.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
29 серпня о 19:14 до служби порятунку надійшло повідомлення, що внаслідок дії поривчастого вітру на проїжджу частину дороги впало дерево та перекрило рух транспорту на вул. Першотравневій у смт Турійськ.
До місця події направили особовий склад чергового караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ, які розрізали дерево та відтягнули його на узбіччя.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
29 серпня о 19:14 до служби порятунку надійшло повідомлення, що внаслідок дії поривчастого вітру на проїжджу частину дороги впало дерево та перекрило рух транспорту на вул. Першотравневій у смт Турійськ.
До місця події направили особовий склад чергового караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ, які розрізали дерево та відтягнули його на узбіччя.
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