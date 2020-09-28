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Наслідки негоди: на Волині дерево впало на дорогу та заблокувало проїзд

Наслідки негоди: на Волині дерево впало на дорогу та заблокувало проїзд
У селищі на Волині внаслідок негоди на дорогу впало дерево та перекрило рух транспорту.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

29 серпня о 19:14 до служби порятунку надійшло повідомлення, що внаслідок дії поривчастого вітру на проїжджу частину дороги впало дерево та перекрило рух транспорту на вул. Першотравневій у смт Турійськ.

До місця події направили особовий склад чергового караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ, які розрізали дерево та відтягнули його на узбіччя.

Наслідки негоди: на Волині дерево впало на дорогу та заблокувало проїзд

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Теги: негода, Волинь, ліквідація, рятувальники
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