Наслідки негоди: на Волині дерево впало на дорогу та заблокувало проїзд





Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.



29 серпня о 19:14 до служби порятунку надійшло повідомлення, що внаслідок дії поривчастого вітру на проїжджу частину дороги впало дерево та перекрило рух транспорту на вул. Першотравневій у смт Турійськ.



До місця події направили особовий склад чергового караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ, які розрізали дерево та відтягнули його на узбіччя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі на Волині внаслідок негоди на дорогу впало дерево та перекрило рух транспорту.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.29 серпня о 19:14 до служби порятунку надійшло повідомлення, що внаслідок дії поривчастого вітру на проїжджу частину дороги впало дерево та перекрило рух транспорту на вул. Першотравневій у смт Турійськ.До місця події направили особовий склад чергового караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ, які розрізали дерево та відтягнули його на узбіччя.

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