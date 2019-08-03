Залишила три передсмертні записки: біля Рівного повісилася багатодітна матір





Про це повідомляє видання



До поліції зателефонувала сусідка загиблої та повідомила, що жінка вже тривалий час перебуває на балконі в одному положенні. Допомогу у відкриванні вхідних дверей квартири працівникам поліції надали рятувальники.



На місці правоохоронці вилучили мотузку та три передсмертні записки.



Тіло жінки відправили на експертизу. Ознак насильницької смерті не виявили.



У поліції розповіли, що жінка проживала сама, зловживала спиртним. Раніше розлучилася з чоловіком, має трьох дітей. Найменша дитина мешкає з чоловіком.



Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «Самогубство».



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 30 серпня, у селі Зоря Рівненського району в одній із квартир на третьому поверсі знайшли повішеною 41-річну жінку.Про це повідомляє видання "Рівне media" До поліції зателефонувала сусідка загиблої та повідомила, що жінка вже тривалий час перебуває на балконі в одному положенні. Допомогу у відкриванні вхідних дверей квартири працівникам поліції надали рятувальники.На місці правоохоронці вилучили мотузку та три передсмертні записки.Тіло жінки відправили на експертизу. Ознак насильницької смерті не виявили.У поліції розповіли, що жінка проживала сама, зловживала спиртним. Раніше розлучилася з чоловіком, має трьох дітей. Найменша дитина мешкає з чоловіком.Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «Самогубство».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію