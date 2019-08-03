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Залишила три передсмертні записки: біля Рівного повісилася багатодітна матір

Залишила три передсмертні записки: біля Рівного повісилася багатодітна матір
Вчора, 30 серпня, у селі Зоря Рівненського району в одній із квартир на третьому поверсі знайшли повішеною 41-річну жінку.

Про це повідомляє видання "Рівне media".

До поліції зателефонувала сусідка загиблої та повідомила, що жінка вже тривалий час перебуває на балконі в одному положенні. Допомогу у відкриванні вхідних дверей квартири працівникам поліції надали рятувальники.

На місці правоохоронці вилучили мотузку та три передсмертні записки.

Тіло жінки відправили на експертизу. Ознак насильницької смерті не виявили.

У поліції розповіли, що жінка проживала сама, зловживала спиртним. Раніше розлучилася з чоловіком, має трьох дітей. Найменша дитина мешкає з чоловіком.

Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «Самогубство».

Фото - ілюстративне

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Теги: Рівненщина, самогубство, багатодітна матір
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