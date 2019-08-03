Залишила три передсмертні записки: біля Рівного повісилася багатодітна матір
Сьогодні, 12:50
Вчора, 30 серпня, у селі Зоря Рівненського району в одній із квартир на третьому поверсі знайшли повішеною 41-річну жінку.
Про це повідомляє видання "Рівне media".
До поліції зателефонувала сусідка загиблої та повідомила, що жінка вже тривалий час перебуває на балконі в одному положенні. Допомогу у відкриванні вхідних дверей квартири працівникам поліції надали рятувальники.
На місці правоохоронці вилучили мотузку та три передсмертні записки.
Тіло жінки відправили на експертизу. Ознак насильницької смерті не виявили.
У поліції розповіли, що жінка проживала сама, зловживала спиртним. Раніше розлучилася з чоловіком, має трьох дітей. Найменша дитина мешкає з чоловіком.
Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «Самогубство».
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє видання "Рівне media".
До поліції зателефонувала сусідка загиблої та повідомила, що жінка вже тривалий час перебуває на балконі в одному положенні. Допомогу у відкриванні вхідних дверей квартири працівникам поліції надали рятувальники.
На місці правоохоронці вилучили мотузку та три передсмертні записки.
Тіло жінки відправили на експертизу. Ознак насильницької смерті не виявили.
У поліції розповіли, що жінка проживала сама, зловживала спиртним. Раніше розлучилася з чоловіком, має трьох дітей. Найменша дитина мешкає з чоловіком.
Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «Самогубство».
Фото - ілюстративне
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