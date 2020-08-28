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Повідомили, коли в Україну повернеться тепло до +25°

Повідомили, коли в Україну повернеться тепло до +25°
В Україну прийшло похолодання. Така погода протримається ще мінімум тиждень, будуть лише невеликі коливання в кілька градусів. Помітного і стійкого підвищення температури варто чекати лише наприкінці наступного тижня.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Так, 10 вересня, в центрі, на півдні та сході України температура почне підвищуватися. У деяких областях вона буде на рівні +20°...+23.

Ще тепліше стане в понеділок, 13 вересня. У цей день на заході та півночі потеплішає до +18°...+22°, а на південному сході буде +22°...+25°.

Така комфортна температура з невеликими коливаннями протримається до 16 вересня. У цей день в Україні місцями пройдуть дощі, але в багатьох областях очікується сонячна погода. На заході температура підніметься до +23°...+26°. Весь південь буде залитий сонцем, +23°...+26°.

Така тепла погода з періодичними дощами протримається в Україні до 26 вересня. Потім почнеться повільне поступове зниження температури.


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Теги: погода, тепло, Україна
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