Повідомили, коли в Україну повернеться тепло до +25°





Про це свідчать дані



Так, 10 вересня, в центрі, на півдні та сході України температура почне підвищуватися. У деяких областях вона буде на рівні +20°...+23.



Ще тепліше стане в понеділок, 13 вересня. У цей день на заході та півночі потеплішає до +18°...+22°, а на південному сході буде +22°...+25°.



Така комфортна температура з невеликими коливаннями протримається до 16 вересня. У цей день в Україні місцями пройдуть дощі, але в багатьох областях очікується сонячна погода. На заході температура підніметься до +23°...+26°. Весь південь буде залитий сонцем, +23°...+26°.



Така тепла погода з періодичними дощами протримається в Україні до 26 вересня. Потім почнеться повільне поступове зниження температури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну прийшло похолодання. Така погода протримається ще мінімум тиждень, будуть лише невеликі коливання в кілька градусів. Помітного і стійкого підвищення температури варто чекати лише наприкінці наступного тижня.Про це свідчать дані Погода УНІАН Так, 10 вересня, в центрі, на півдні та сході України температура почне підвищуватися. У деяких областях вона буде на рівні +20°...+23.Ще тепліше стане в понеділок, 13 вересня. У цей день на заході та півночі потеплішає до +18°...+22°, а на південному сході буде +22°...+25°.Така комфортна температура з невеликими коливаннями протримається до 16 вересня. У цей день в Україні місцями пройдуть дощі, але в багатьох областях очікується сонячна погода. На заході температура підніметься до +23°...+26°. Весь південь буде залитий сонцем, +23°...+26°.Така тепла погода з періодичними дощами протримається в Україні до 26 вересня. Потім почнеться повільне поступове зниження температури.

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