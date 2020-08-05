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Народний синоптик з Волині розповів, коли прийде бабине літо

Народний синоптик з Волині розповів, коли прийде бабине літо
Народний синоптик з Волині розповів, якими будуть вересень та жовтень.

Про це Володимир Деркач з Каменя-Каширського розповів «ФАКТАМ».


"Перша декада вересня — досить тепла, вдень показники термометра будуть наближатися до 20 градусів. Ночі — суттєво холодніші, особливо десь у середині декади. Опади слабкі, хоча без них не обійдеться. Друга десятиденка суттєво не відрізнятиметься у плані опадів, а температурні показники будуть знижуватися в її другій половині чи під кінець. У ці дні можливі невеликі заморозки на поверхні ґрунту", — прогнозує Володимир Деркач.

За словами синоптика, третя декада трохи потішить теплом, але воно буде заходити короткими хвилями, з перервами по 2−3 дні: "Бабиним літом це назвати не наважуюсь, хоча хто зна…".

Володимир Деркач повідомив, що жовтень з самого початку трохи «насупиться», але за 1−2 дні від його «смутку» не буде і сліду, розпогодиться, і почнуться досить теплі для осені дні (з невеликою перервою) — майже до кінця першої декади. Це якраз можна вважати бабиним літом.

Помірні дощі можуть початись ще наприкінці першої декади. Під час другої поступово почне знижуватись температура, ночами очікуються заморозки, та й дні будуть досить холодні. Остання десятиденка жовтня трохи «рівніша»: досить прохолодні дні, невеликі опади. Та й між ними все ж випаде кілька досить теплих днів.

Нагадаємо, свої спостереження, за результатами яких прогнозується погода на весь рік, Володимир Деркач проводить на Волині. Тому найбільша ймовірність його прогнозів — саме у цьому регіоні. Чим ближче до Каменя-Каширського, тим більший відсоток вірогідності прогнозів народного синоптика. Та їхня ймовірність досить висока для всієї України.

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Теги: Волинь, погода, синоптик
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