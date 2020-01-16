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У місті на Волині біля кафе-бару вночі влаштували стрілянину, – ЗМІ

У місті на Волині біля кафе-бару вночі влаштували стрілянину, – ЗМІ
В ніч на 3-тє вересня у Нововолинську біля кафе-бару «Молодіжне» трапилася стрілянина.

Про це пише БУГ.

Як розповіли очевидці, стріляли нібито з пневматичної зброї. На місце викликали поліцію.

У поліції повідомили, що вночі на лінію «102» зателефонував 37-річний чоловік та розповів, що в нього стріляли та погрожували розправою.

На місце події до кафе-бару виїхали правоохоронці, ГРП та слідчо-оперативна група. Було затримано нововолинця, який начебто стріляв. Проте при ньому ніякої зброї не було виявлено, навіть пневматичної.

Наразі вирішується питання про внесення даних про подію до ЄРДР за статтею 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).

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Теги: стрілянина, Нововолинськ
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