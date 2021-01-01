Забезпечити адекватне функціонування транспорту: петиція лучан





Таку пропозицію до влади міста, а також конкретні рішення розмістив на сайті електронних петицій Андрій Сасюк.



Цитуємо пропозиції Андрія Сасюка:

"1) Автобусний маршрут №24 "Вересневе - КРЗ" зробити тролейбусним, так як він повністю проходить під тролейбусною лінією (в 2009-2015 роках їздив тролейбус №6 за цим маршрутом). Забезпечити щонайменше 6 одиниць рухомого складу, щоб досягти інтервалу до 20 хв. Після 20 години мають залишиться 2-3 одиниці.



2) Звільнені автобуси з маршруту №24 перевести на автобусні маршрути №12 та 32, де інтервал руху на разі складає більше 20 хв. Таким чином можна буде скоротити інтервал до 12-15 хв.



3) Тролейбусний маршрут №4 та 4а вкоротити до кінцевої зупинки "Районні електромережі" (так як це було до початку 2018 року) та забезпечити щонайменше 5 одиниць для інтервалу до 15 хв. Нинішній інтервал руху 44 хв у Привокзальному мікрорайоні є неприпустимим, оскільки там знаходяться багатоповерхівки, обласна лікарня та пологовий будинок, а на вулиці Львівській теж живе багато людей, в тому числі пільговики. Після 20 години має бути щонайменше 2 одиниці на маршруті.



4) Відновити на маршруті №15а всі 7 випусків, які курсували до перекриття проспекту Волі, адже великий пасажиропотік спостерігається на відрізку "Відродження - Молоді - Соборності - Перемоги". Наявний інтервал 14 хв є завеликим для центрального маршруту. Крім того, забезпечити інтервал руху після 20 год не більше 20 хв (мінімум має бути 3 одиниці, які повинні курсувати до 23:30).



Для виконання цих всіх вимог містом вже закуплено 12 нових тролейбусів, а випуск так і не збільшився, а навпаки, зменшився, багато тролейбусів стоять у резерві. Крім того, на початку літа вийшла нова група водіїв, тому повинно вистачити кадрового ресурсу.



У разі відмови виконання, вважатиму управління транспорту недієздатним, непрофесійним або ж фінансово зацікавленим збоку певних перевізників у теперішній ситуації, що склалася", - йдеться у тексті петиції.



Для того, аби міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно аби за неї впродовж 14 днів проголосувало 300 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з початком навчального року, що зумовлює різке збільшення пасажиропотоку, а також збільшення інтервалів на маршрутах, де працюють автобуси МАН, лучани просять владу Луцька забезпечити адекватне функціонування громадського транспорту.Таку пропозицію до влади міста, а також конкретні рішення розмістив на сайті електронних петицій E-Dem Цитуємо пропозиції Андрія Сасюка:"1) Автобусний маршрут №24 "Вересневе - КРЗ" зробити тролейбусним, так як він повністю проходить під тролейбусною лінією (в 2009-2015 роках їздив тролейбус №6 за цим маршрутом). Забезпечити щонайменше 6 одиниць рухомого складу, щоб досягти інтервалу до 20 хв. Після 20 години мають залишиться 2-3 одиниці.2) Звільнені автобуси з маршруту №24 перевести на автобусні маршрути №12 та 32, де інтервал руху на разі складає більше 20 хв. Таким чином можна буде скоротити інтервал до 12-15 хв.3) Тролейбусний маршрут №4 та 4а вкоротити до кінцевої зупинки "Районні електромережі" (так як це було до початку 2018 року) та забезпечити щонайменше 5 одиниць для інтервалу до 15 хв. Нинішній інтервал руху 44 хв у Привокзальному мікрорайоні є неприпустимим, оскільки там знаходяться багатоповерхівки, обласна лікарня та пологовий будинок, а на вулиці Львівській теж живе багато людей, в тому числі пільговики. Після 20 години має бути щонайменше 2 одиниці на маршруті.4) Відновити на маршруті №15а всі 7 випусків, які курсували до перекриття проспекту Волі, адже великий пасажиропотік спостерігається на відрізку "Відродження - Молоді - Соборності - Перемоги". Наявний інтервал 14 хв є завеликим для центрального маршруту. Крім того, забезпечити інтервал руху після 20 год не більше 20 хв (мінімум має бути 3 одиниці, які повинні курсувати до 23:30).Для виконання цих всіх вимог містом вже закуплено 12 нових тролейбусів, а випуск так і не збільшився, а навпаки, зменшився, багато тролейбусів стоять у резерві. Крім того, на початку літа вийшла нова група водіїв, тому повинно вистачити кадрового ресурсу.У разі відмови виконання, вважатиму управління транспорту недієздатним, непрофесійним або ж фінансово зацікавленим збоку певних перевізників у теперішній ситуації, що склалася", - йдеться у тексті петиції.Для того, аби міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно аби за неї впродовж 14 днів проголосувало 300 осіб.

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