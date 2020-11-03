На Волині в аваріях за пів року травмувалося понад 70 дітей
Сьогодні, 16:49
354 ДТП із травмованими трапилося за січень-серпень 2021 року на Волині, що на 29 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-серпень трапилося 2033 дорожньо-транспортних пригод.
На жаль, 43 людини загинули на дорогах області (що на 35 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 441 — травмувалися (зменшення на 26 % у порівнянні з 2020 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за вісім місяців є:
зіткнення (39 %),
наїзд на пішохода (25 %),
наїзд на перешкоду (10 %),
наїзд на велосипедиста (8 %),
перекидання транспортних засобів (13 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
порушення правил маневрування — 573 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,
перевищення безпечної швидкості руху — 660 ДТП (32 %),
недодержання дистанції — 378 ДТП (19 %),
порушення правил проїзду перехресть — 130 ДТП (6 %),
керування транспортним засобом у нетверезому стані — 42 ДТП (2 %).
За вказаний період зареєстрували 92 ДТП за участю дітей, з них — 60 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей загинули та 73 дітей травмувалися.
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Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-серпень трапилося 2033 дорожньо-транспортних пригод.
На жаль, 43 людини загинули на дорогах області (що на 35 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 441 — травмувалися (зменшення на 26 % у порівнянні з 2020 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за вісім місяців є:
зіткнення (39 %),
наїзд на пішохода (25 %),
наїзд на перешкоду (10 %),
наїзд на велосипедиста (8 %),
перекидання транспортних засобів (13 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
порушення правил маневрування — 573 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,
перевищення безпечної швидкості руху — 660 ДТП (32 %),
недодержання дистанції — 378 ДТП (19 %),
порушення правил проїзду перехресть — 130 ДТП (6 %),
керування транспортним засобом у нетверезому стані — 42 ДТП (2 %).
За вказаний період зареєстрували 92 ДТП за участю дітей, з них — 60 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей загинули та 73 дітей травмувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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