На Волині в аваріях за пів року травмувалося понад 70 дітей

354 ДТП із травмованими трапилося за січень-серпень 2021 року на Волині, що на 29 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-серпень трапилося 2033 дорожньо-транспортних пригод.На жаль, 43 людини загинули на дорогах області (що на 35 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 441 — травмувалися (зменшення на 26 % у порівнянні з 2020 роком).Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за вісім місяців є:зіткнення (39 %),наїзд на пішохода (25 %),наїзд на перешкоду (10 %),наїзд на велосипедиста (8 %),перекидання транспортних засобів (13 %).Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:порушення правил маневрування — 573 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,перевищення безпечної швидкості руху — 660 ДТП (32 %),недодержання дистанції — 378 ДТП (19 %),порушення правил проїзду перехресть — 130 ДТП (6 %),керування транспортним засобом у нетверезому стані — 42 ДТП (2 %).За вказаний період зареєстрували 92 ДТП за участю дітей, з них — 60 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей загинули та 73 дітей травмувалися.