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На Волині в аваріях за пів року травмувалося понад 70 дітей

На Волині в аваріях за пів року травмувалося понад 70 дітей
354 ДТП із травмованими трапилося за січень-серпень 2021 року на Волині, що на 29 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.

Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-серпень трапилося 2033 дорожньо-транспортних пригод.

На жаль, 43 людини загинули на дорогах області (що на 35 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 441 — травмувалися (зменшення на 26 % у порівнянні з 2020 роком).

Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за вісім місяців є:

зіткнення (39 %),
наїзд на пішохода (25 %),
наїзд на перешкоду (10 %),
наїзд на велосипедиста (8 %),
перекидання транспортних засобів (13 %).

Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:

порушення правил маневрування — 573 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,
перевищення безпечної швидкості руху — 660 ДТП (32 %),
недодержання дистанції — 378 ДТП (19 %),
порушення правил проїзду перехресть — 130 ДТП (6 %),
керування транспортним засобом у нетверезому стані — 42 ДТП (2 %).

За вказаний період зареєстрували 92 ДТП за участю дітей, з них — 60 ДТП з травмованими, в яких 8 дітей загинули та 73 дітей травмувалися.

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Теги: аварії, Волинь
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