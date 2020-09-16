У школі на Волині – спалах коронавірусу
Сьогодні, 13:34
У школі селища Турійськ на COVID-19 захворіли 6 працівників, вірус поширився у сімейні осередки.
Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що у школі селища Турійськ виявили 6 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у працівників. Спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіло ще 8 осіб, у тому числі 2 дітей віком 7 місяців і 7 років.
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Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні та самоізоляції. У сього в школі працюють 27 людей, навчаються 110 дітей. Лише 2 % працівників були повністю щеплені від інфекції, тому навчальний заклад перейшов на дистанційну форму навчання.
«Набуває поширення інфекція на території громади. Триває епідспостереження за осередком і проводяться всі заходи», - додала Янко.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що у школі селища Турійськ виявили 6 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у працівників. Спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіло ще 8 осіб, у тому числі 2 дітей віком 7 місяців і 7 років.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Більшість волинян, які захворіли небезпечним «Дельта»-штамом, навіть не виїздили за межі області
Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні та самоізоляції. У сього в школі працюють 27 людей, навчаються 110 дітей. Лише 2 % працівників були повністю щеплені від інфекції, тому навчальний заклад перейшов на дистанційну форму навчання.
«Набуває поширення інфекція на території громади. Триває епідспостереження за осередком і проводяться всі заходи», - додала Янко.
Фото - ілюстративне
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