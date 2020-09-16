У школі на Волині – спалах коронавірусу

У школі селища Турійськ на COVID-19 захворіли 6 працівників, вірус поширився у сімейні осередки.Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що у школі селища Турійськ виявили 6 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у працівників. Спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіло ще 8 осіб, у тому числі 2 дітей віком 7 місяців і 7 років.Усі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні та самоізоляції. У сього в школі працюють 27 людей, навчаються 110 дітей. Лише 2 % працівників були повністю щеплені від інфекції, тому навчальний заклад перейшов на дистанційну форму навчання.«Набуває поширення інфекція на території громади. Триває епідспостереження за осередком і проводяться всі заходи», - додала Янко.