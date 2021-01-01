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На Волині штамом «Дельта» заразилося немовля

На Волині штамом «Дельта» заразилося немовля
На Волині штамом коронавірусу "Дельта" заразиломя 47 людей віком від 17 днів до 71 року.

На території Волинської області COVID-штам "Дельта" виявили у 47 людей. Наймолодшому пацієнтові — 17 днів. Про це на брифінгу в ОДА розповіла головна державна санітарна лікарка Волині Наталія Янко, - пише "Вісник і Ко".

"Серед хворих — жителі різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року. Всі ці хворі — невакциновані від COVID-19", — зазначила Наталія Янко. Про стан наймолодшого пацієнта лікарка не уточнила.

За її словами, більшість волинян, інфікованих "Дельтою" не виїжджали ні за межі країни, ні навіть за межі області.

"Це свідчить про активну циркуляцію і місцеве передання цього збудника. Штам "Дельта" важко вражає навіть молодих людей. Перебіг захворювання більш важкий і в більшості випадків потребує госпіталізації. Удвічі зростає необхідність перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії", — говорить головна санітарна лікарка Волині.

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Теги: Волинь, Луцьк, коронавірус
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