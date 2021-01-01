Віртуальна екскурсія квартирами «Амстердама». ВІДЕО*
Сьогодні, 09:00
Сучасні технології дають змогу оглянути ще не збудовані квартири, прогулятися по них і навіть "вмикнути" різну пору доби. Віднедавна такі 3-D екскурсії квартирами ЖК “Амстердам” доступні на сайті житлової нерухомісті ЛУН.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - у спеціальній відеоінструкції розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.
Зверніть увагу, що наразі в ЖК “Амстердам” є кілька особливих пропозицій:
Стартував продаж приміщень під офіси та торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%. Деталі - за посиланням.
Акція на 2-спальні квартири 60,74 м2 в новому 5 під'їзді. При покупці можна отримати знижку від 1000 до 1500 доларів. Деталі -за посиланням.
Квартири з просторими терасами на верхньому поверсі. Таких є десять помешкань площею від 38,69 м2 до 84,75 м2. Деталі - за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - у спеціальній відеоінструкції розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.
Зверніть увагу, що наразі в ЖК “Амстердам” є кілька особливих пропозицій:
Стартував продаж приміщень під офіси та торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%. Деталі - за посиланням.
Акція на 2-спальні квартири 60,74 м2 в новому 5 під'їзді. При покупці можна отримати знижку від 1000 до 1500 доларів. Деталі -за посиланням.
Квартири з просторими терасами на верхньому поверсі. Таких є десять помешкань площею від 38,69 м2 до 84,75 м2. Деталі - за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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