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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У ще одній волинській школі – спалах коронавірусу

У ще одній волинській школі – спалах коронавірусу
У школі села Піщане Камінь-Каширського району зареєстрували спалах коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у четвер, 9 вересня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області найгірша ситуація з інфекцією – у Камінь-Каширському районі, де за останній тиждень виявили 53 випадки хвороби проти 5 попереднього тижня.

Сьогодні епідеміологи отримали повідомлення про спалах ковіду у школі села Піщане, де інфікувалися 4 учні та 1 вчитель.

«Зараз розпочали епідемічне розслідування. Але в цьому ж селі зафіксували ще 9 випадків захворювання, у тому числі серед них – 3 дітей віком від 7 до 14 років. Усі хворі не були вакциновані. Крім того, реєструють ще сімейні вогнища по 2-3 випадки. Повний курс вакцинації в громаді пройшли лише 5 % населення», - зазначила Янко.

Нагадаємо, у школі селища Турійськ на COVID-19 захворіли 6 працівників, вірус поширився у сімейні осередки.

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Теги: спалах коронавірусу, Волинь, школа
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