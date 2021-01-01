Лучанка, яка виховала 6 дітей, може стати «матір'ю-героїнею»
Сьогодні, 18:42
У Луцьку багатодітній жінці хочуть присвоїти почесне звання “Мати-героїня”.
Про це йдеться у увідповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Як йдеться у документі, за вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю рекомендувати для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» Корець Оксану Миколаївну, яка народила та виховала шістьох дітей.
Корець Оксана Миколаївна працювала робітницею на Луцькій взуттєвій фабриці ЛПТОО «Прогрес». Нині домогосподарка, перебуває по догляду за дитиною з інвалідністю.
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Про це йдеться у увідповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Як йдеться у документі, за вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю рекомендувати для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» Корець Оксану Миколаївну, яка народила та виховала шістьох дітей.
Корець Оксана Миколаївна працювала робітницею на Луцькій взуттєвій фабриці ЛПТОО «Прогрес». Нині домогосподарка, перебуває по догляду за дитиною з інвалідністю.
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