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Лучанка, яка виховала 6 дітей, може стати «матір'ю-героїнею»

Лучанка, яка виховала 6 дітей, може стати «матір'ю-героїнею»
У Луцьку багатодітній жінці хочуть присвоїти почесне звання “Мати-героїня”.

Про це йдеться у увідповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

Як йдеться у документі, за вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю рекомендувати для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» Корець Оксану Миколаївну, яка народила та виховала шістьох дітей.

Корець Оксана Миколаївна працювала робітницею на Луцькій взуттєвій фабриці ЛПТОО «Прогрес». Нині домогосподарка, перебуває по догляду за дитиною з інвалідністю.

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Теги: лучанка, звання, мати-героїня
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