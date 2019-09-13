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Волинянин проник у гараж чоловіка та вкрав його мотоцикл

Волинянин проник у гараж чоловіка та вкрав його мотоцикл
Ківерцівські поліцейські оперативно встановили викрадача мотоцикла.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до поліції надійшло від 44-річного жителя Луцька. Чоловік розповів, що у період з 6 по 9 вересня невідомий пошкодив двері гаража у селі Колківської громади та викрав мотоцикл Viper.

Оперативники за гарячими слідами встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене із проникненням у приміщення чи інше сховище.

Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Волинянин проник у гараж чоловіка та вкрав його мотоцикл

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Теги: Волинь, крадіжка, мотоцикл, гараж
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