Волинянин проник у гараж чоловіка та вкрав його мотоцикл
Сьогодні, 20:10
Ківерцівські поліцейські оперативно встановили викрадача мотоцикла.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до поліції надійшло від 44-річного жителя Луцька. Чоловік розповів, що у період з 6 по 9 вересня невідомий пошкодив двері гаража у селі Колківської громади та викрав мотоцикл Viper.
Оперативники за гарячими слідами встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене із проникненням у приміщення чи інше сховище.
Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до поліції надійшло від 44-річного жителя Луцька. Чоловік розповів, що у період з 6 по 9 вересня невідомий пошкодив двері гаража у селі Колківської громади та викрав мотоцикл Viper.
Оперативники за гарячими слідами встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене із проникненням у приміщення чи інше сховище.
Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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