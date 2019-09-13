Волинянин проник у гараж чоловіка та вкрав його мотоцикл





Про це



Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до поліції надійшло від 44-річного жителя Луцька. Чоловік розповів, що у період з 6 по 9 вересня невідомий пошкодив двері гаража у селі Колківської громади та викрав мотоцикл Viper.



Оперативники за гарячими слідами встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене із проникненням у приміщення чи інше сховище.



Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівські поліцейські оперативно встановили викрадача мотоцикла.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до поліції надійшло від 44-річного жителя Луцька. Чоловік розповів, що у період з 6 по 9 вересня невідомий пошкодив двері гаража у селі Колківської громади та викрав мотоцикл Viper.Оперативники за гарячими слідами встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене із проникненням у приміщення чи інше сховище.Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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