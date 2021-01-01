Курс валют у Луцьку на 13 вересня
Сьогодні, 09:19
Курс долара у Луцьку станом на 13 вересня 2021 року такий: купівля – 26.627, а продаж – 26.869.
Євро при купівлі становить – 31.388, продажу – 31.810.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.616, продаж – 7.120.
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Євро при купівлі становить – 31.388, продажу – 31.810.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.616, продаж – 7.120.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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