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Курс валют у Луцьку на 13 вересня

Курс валют у Луцьку на 13 вересня
Курс долара у Луцьку станом на 13 вересня 2021 року такий: купівля – 26.627, а продаж – 26.869.

Євро при купівлі становить – 31.388, продажу – 31.810.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.616, продаж – 7.120.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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