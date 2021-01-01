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В ЖК «Амстердам» – нова акція на квартири з двома спальнями*

В ЖК «Амстердам» – нова акція на квартири з двома спальнями*
У ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) - акція на 2-спальні квартири. При покупці можна отримати знижку від 1000 до 1500 доларів.

Які особливості акційної квартири?

- площа 60,74 м2,
- дві спальні площею 14,39 м2 і 10,54 м2,
- вітальня, об’єднана із кухнею - 20,05 м2,
- коридор 7,38 м2,
- роздільний санвузол,
- лоджія із виходом з вітальні та однієї спальні.

Квартири розташовані у новому 5 під’їзді, який уже почали будувати. При повній оплаті вартість акційної квартири буде становити від 41 000 $. Також є можливість розтермінування до вересня 2023 року.
В ЖК «Амстердам» – нова акція на квартири з двома спальнями*

Також на першому поверсі ЖК “Амстердам” розпочали продаж приміщень під офіси чи торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%. Деталі - за посиланням.

Переглянути, якою буде майбутня квартира в “Амстердамі” і навіть прогулятися в ній можна завдяки 3-D екскурсії на сайті житлової нерухомісті ЛУН. Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - у спеціальній відеоінструкції розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 544 71 96

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво
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