В ЖК «Амстердам» – нова акція на квартири з двома спальнями*





Які особливості акційної квартири?



- площа 60,74 м2,

- дві спальні площею 14,39 м2 і 10,54 м2,

- вітальня, об’єднана із кухнею - 20,05 м2,

- коридор 7,38 м2,

- роздільний санвузол,

- лоджія із виходом з вітальні та однієї спальні.



Квартири розташовані у новому 5 під’їзді, який уже почали будувати. При повній оплаті вартість акційної квартири буде становити від 41 000 $. Також є можливість розтермінування до вересня 2023 року.

Також на першому поверсі ЖК “Амстердам” розпочали продаж приміщень під офіси чи торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%. Деталі -



Переглянути, якою буде майбутня квартира в “Амстердамі” і навіть прогулятися в ній можна завдяки 3-D екскурсії на сайті житлової нерухомісті



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) - акція на 2-спальні квартири. При покупці можна отримати знижку від 1000 до 1500 доларів.- площа 60,74 м2,- дві спальні площею 14,39 м2 і 10,54 м2,- вітальня, об’єднана із кухнею - 20,05 м2,- коридор 7,38 м2,- роздільний санвузол,- лоджія із виходом з вітальні та однієї спальні.Квартири розташовані у новому 5 під’їзді, який уже почали будувати. При повній оплаті вартість акційної квартири буде становити відТакож є можливість розтермінування доТакож на першому поверсі ЖК “Амстердам” розпочали продаж приміщень під офіси чи торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%. Деталі - за посиланням. Переглянути, якою буде майбутня квартира в “Амстердамі” і навіть прогулятися в ній можна завдяки 3-D екскурсії на сайті житлової нерухомісті ЛУН . Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - у спеціальній відеоінструкції розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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