В ЖК «Амстердам» – нова акція на квартири з двома спальнями*
Сьогодні, 11:25
У ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) - акція на 2-спальні квартири. При покупці можна отримати знижку від 1000 до 1500 доларів.
Які особливості акційної квартири?
- площа 60,74 м2,
- дві спальні площею 14,39 м2 і 10,54 м2,
- вітальня, об’єднана із кухнею - 20,05 м2,
- коридор 7,38 м2,
- роздільний санвузол,
- лоджія із виходом з вітальні та однієї спальні.
Квартири розташовані у новому 5 під’їзді, який уже почали будувати. При повній оплаті вартість акційної квартири буде становити від 41 000 $. Також є можливість розтермінування до вересня 2023 року.
Також на першому поверсі ЖК “Амстердам” розпочали продаж приміщень під офіси чи торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%. Деталі - за посиланням.
Переглянути, якою буде майбутня квартира в “Амстердамі” і навіть прогулятися в ній можна завдяки 3-D екскурсії на сайті житлової нерухомісті ЛУН. Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - у спеціальній відеоінструкції розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Які особливості акційної квартири?
- площа 60,74 м2,
- дві спальні площею 14,39 м2 і 10,54 м2,
- вітальня, об’єднана із кухнею - 20,05 м2,
- коридор 7,38 м2,
- роздільний санвузол,
- лоджія із виходом з вітальні та однієї спальні.
Квартири розташовані у новому 5 під’їзді, який уже почали будувати. При повній оплаті вартість акційної квартири буде становити від 41 000 $. Також є можливість розтермінування до вересня 2023 року.
Також на першому поверсі ЖК “Амстердам” розпочали продаж приміщень під офіси чи торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%. Деталі - за посиланням.
Переглянути, якою буде майбутня квартира в “Амстердамі” і навіть прогулятися в ній можна завдяки 3-D екскурсії на сайті житлової нерухомісті ЛУН. Як користуватися цією системою та які можливості вона дає - у спеціальній відеоінструкції розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Валерія Киричук.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині виявили нелегала з Афганістану
Сьогодні, 11:45
В ЖК «Амстердам» – нова акція на квартири з двома спальнями*
Сьогодні, 11:25
Показали, як може змінитися проспект Грушевського у Луцьку після реорганізації. ФОТО
Сьогодні, 11:17
Медіа