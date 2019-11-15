Загибель жінки під час роботи на фермі на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії





Як повідомили у секторі комунікації ГУНП в області, 32-річний водій трактора, ймовірно, не дотримався заходів безпеки під час робіт та ковшем притиснув 58-річну працівницю товариства до стіни.



Від отриманих травм жінка померла на місці. Водій та загибла - жителі Ковельського району.



За цим фактом слідчі Ковельського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.



Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині під час роботи на фермі загинула жінка . Трагедія трапилася учора, 13 вересня, на одному із підприємств у селі Колодяжне.Як повідомили у секторі комунікації ГУНП в області, 32-річний водій трактора, ймовірно, не дотримався заходів безпеки під час робіт та ковшем притиснув 58-річну працівницю товариства до стіни.Від отриманих травм жінка померла на місці. Водій та загибла - жителі Ковельського району.За цим фактом слідчі Ковельського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.Триває слідство.

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