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Загибель жінки під час роботи на фермі на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії

Загибель жінки під час роботи на фермі на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
На Волині під час роботи на фермі загинула жінка. Трагедія трапилася учора, 13 вересня, на одному із підприємств у селі Колодяжне.

Як повідомили у секторі комунікації ГУНП в області, 32-річний водій трактора, ймовірно, не дотримався заходів безпеки під час робіт та ковшем притиснув 58-річну працівницю товариства до стіни.

Від отриманих травм жінка померла на місці. Водій та загибла - жителі Ковельського району.

За цим фактом слідчі Ковельського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Триває слідство.

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Теги: трактор, загибель, ферма
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