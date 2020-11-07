Отримав посилку з амфетаміном: у Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка з наркотиками





Про це



Сьогодні, 14 вересня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області у рамках реалізації оперативної інформації вилучили у 37-річного лучанина 10 г амфетаміну.



Встановили, що психотропну речовину чоловік отримав в одному з відділень служби доставки. Наркотики волинянин придбав через Інтернет. Вартість вилученого становить приблизно 5 тис. грн.



Нині вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.



Вилучену речовину направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



Триває перевірка.





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