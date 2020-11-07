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Отримав посилку з амфетаміном: у Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка з наркотиками

Отримав посилку з амфетаміном: у Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка з наркотиками
У Луцьку поліцейські вилучили у місцевого жителя амфетамін.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні, 14 вересня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області у рамках реалізації оперативної інформації вилучили у 37-річного лучанина 10 г амфетаміну.

Встановили, що психотропну речовину чоловік отримав в одному з відділень служби доставки. Наркотики волинянин придбав через Інтернет. Вартість вилученого становить приблизно 5 тис. грн.

Нині вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Вилучену речовину направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Триває перевірка.

Отримав посилку з амфетаміном: у Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка з наркотиками

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Теги: Луцьк, наркотики, амфетамін
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