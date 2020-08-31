Мешканці однієї з вулиць Луцька на один день залишаться без гарячої води

Споживачі котельні, що на вул. Володимирській, 100, тимчасово залишаться без гарячої води впродовж 16 вересня.Про це повідомляє АТ «Луцьтепло» з посиланням на «Волиньгаз.Так, з 09:00 до 17:00 здійснюватимуться роботи на газопроводі високого тиску на вул. Володимирській, у зв’язку з чим на відповідні години припинять подачу газу на котельню ДКП «Луцьктепло» на вул. Володимирській, 100, що призведе до відсутності гарячої води у споживачів котельні.Споживачами котельні на вул. Володимирській, 100 є мешканці житлових будинків на вул. Володимирській, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.Відновлення послуги з гарячого водопостачання відбудеться одразу після відновлення тиску газу.У "Луцьтеплі" просять вибачення за тимчасові незручності.