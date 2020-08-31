Мешканці однієї з вулиць Луцька на один день залишаться без гарячої води
Сьогодні, 14:15
Споживачі котельні, що на вул. Володимирській, 100, тимчасово залишаться без гарячої води впродовж 16 вересня.
Про це повідомляє АТ «Луцьтепло» з посиланням на «Волиньгаз.
Так, з 09:00 до 17:00 здійснюватимуться роботи на газопроводі високого тиску на вул. Володимирській, у зв’язку з чим на відповідні години припинять подачу газу на котельню ДКП «Луцьктепло» на вул. Володимирській, 100, що призведе до відсутності гарячої води у споживачів котельні.
Споживачами котельні на вул. Володимирській, 100 є мешканці житлових будинків на вул. Володимирській, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.
Відновлення послуги з гарячого водопостачання відбудеться одразу після відновлення тиску газу.
У "Луцьтеплі" просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє АТ «Луцьтепло» з посиланням на «Волиньгаз.
Так, з 09:00 до 17:00 здійснюватимуться роботи на газопроводі високого тиску на вул. Володимирській, у зв’язку з чим на відповідні години припинять подачу газу на котельню ДКП «Луцьктепло» на вул. Володимирській, 100, що призведе до відсутності гарячої води у споживачів котельні.
Споживачами котельні на вул. Володимирській, 100 є мешканці житлових будинків на вул. Володимирській, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.
Відновлення послуги з гарячого водопостачання відбудеться одразу після відновлення тиску газу.
У "Луцьтеплі" просять вибачення за тимчасові незручності.
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