вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці однієї з вулиць Луцька на один день залишаться без гарячої води

Мешканці однієї з вулиць Луцька на один день залишаться без гарячої води
Споживачі котельні, що на вул. Володимирській, 100, тимчасово залишаться без гарячої води впродовж 16 вересня.

Про це повідомляє АТ «Луцьтепло» з посиланням на «Волиньгаз.

Так, з 09:00 до 17:00 здійснюватимуться роботи на газопроводі високого тиску на вул. Володимирській, у зв’язку з чим на відповідні години припинять подачу газу на котельню ДКП «Луцьктепло» на вул. Володимирській, 100, що призведе до відсутності гарячої води у споживачів котельні.

Споживачами котельні на вул. Володимирській, 100 є мешканці житлових будинків на вул. Володимирській, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.

Відновлення послуги з гарячого водопостачання відбудеться одразу після відновлення тиску газу.

У "Луцьтеплі" просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, гаряча вода, відключення, ремонтні роботи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чотирьох навчальних закладах на Волині – спалахи COVID-19
Сьогодні, 14:37
Ситуація буде погіршуватися, – епідеміологи про коронавірус на Волині
Сьогодні, 14:27
Мешканці однієї з вулиць Луцька на один день залишаться без гарячої води
Сьогодні, 14:15
У ПЦУ запустили мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками
Сьогодні, 14:11
У Луцьку перенесли дві зупинки
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води Від завтра мешканці мікрорайону ЛПЗ – без гарячої води
24 травень, 14:27
Від завтра майже весь Луцьк залишиться без гарячої води Від завтра майже весь Луцьк залишиться без гарячої води
19 травень, 18:17
Мешканці трьох будинків у Луцьку декілька днів сидітимуть без гарячої води Мешканці трьох будинків у Луцьку декілька днів сидітимуть без гарячої води
31 серпень, 2020, 14:16
Мешканці луцького будинку – четвертий день без гарячої води Мешканці луцького будинку – четвертий день без гарячої води
09 липень, 2019, 08:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, який вигляд має гімназія №4 у Луцьку після капремонту фасаду. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Волинські фахівці розповіли, чому дорожчає олія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
 0
У чотирьох навчальних закладах на Волині – спалахи COVID-19
Сьогодні, 14:37
 0
Ситуація буде погіршуватися, – епідеміологи про коронавірус на Волині
Сьогодні, 14:27
 0
Мешканці однієї з вулиць Луцька на один день залишаться без гарячої води
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8