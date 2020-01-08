Що найчастіше питають на співбесідах





Основні питання можуть стосуватися двох критеріїв - оцінка особистих якостей та професійних навичок, - пише



Розкажіть про себе



Із цього запитання починається 99,9% співбесід. Завдання кандидата – коротко та змістовно розповісти про себе. На основі відповіді рекрутер формує загальне враження про людину. Експерти радять згадати ключові тези свого резюме. Вести бесіду так, щоб інтерв'юер розумів не тільки те, що ви зробили, але і чому, повідомляє robota.ua.



Що подобалося/не подобалося на минулому місці роботи?



Рекрутер може зробити припущення, що все, що подобається кандидату, співвідноситься з його сильними сторонами. Водночас те, що не подобається – зі слабкими.



Що спонукає працювати ефективніше?



Таким чином намагаються визначити мотиватори кандидата. Зрозуміти, які саме фактори стимулюють його досягати поставлених цілей і що може демотивувати: колектив, комфортний офіс, фідбек від керівника, фінансова винагорода.



З яким керівником комфортніше взаємодіяти?



Це питання розкриває вподобання щодо взаємодії з керівником. Дуже часто можна почути відповіді, які починаються з фраз із негативним забарвленням: "Не хочу, щоб мій керівник…", "Мені не подобаються керівники, які…". Експерти радять відповідати: "Мені подобається керівник, який…", "Я в захваті від керівників, які…".



Чи помилялися на попередніх місцях роботи?



Рекрутер хоче перевірити щирість, вміння визнати помилки та виправити їх. Чесно розкажіть про ситуацію, яка трапилася на попередньому місці роботи: що було потрібно виправити, які кроки ви здійснили, що отримали в результаті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне завдання рекрутера під час співбесіди – сформувати повне та об'єктивне враження про кандидата. Зрозуміти, чи зможе він впоратися з потенційними завданнями на посаді.Основні питання можуть стосуватися двох критеріїв - оцінка особистих якостей та професійних навичок, - пише "Газета ua" Із цього запитання починається 99,9% співбесід. Завдання кандидата – коротко та змістовно розповісти про себе. На основі відповіді рекрутер формує загальне враження про людину. Експерти радять згадати ключові тези свого резюме. Вести бесіду так, щоб інтерв'юер розумів не тільки те, що ви зробили, але і чому, повідомляє robota.ua.Рекрутер може зробити припущення, що все, що подобається кандидату, співвідноситься з його сильними сторонами. Водночас те, що не подобається – зі слабкими.Таким чином намагаються визначити мотиватори кандидата. Зрозуміти, які саме фактори стимулюють його досягати поставлених цілей і що може демотивувати: колектив, комфортний офіс, фідбек від керівника, фінансова винагорода.Це питання розкриває вподобання щодо взаємодії з керівником. Дуже часто можна почути відповіді, які починаються з фраз із негативним забарвленням: "Не хочу, щоб мій керівник…", "Мені не подобаються керівники, які…". Експерти радять відповідати: "Мені подобається керівник, який…", "Я в захваті від керівників, які…".Рекрутер хоче перевірити щирість, вміння визнати помилки та виправити їх. Чесно розкажіть про ситуацію, яка трапилася на попередньому місці роботи: що було потрібно виправити, які кроки ви здійснили, що отримали в результаті.

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