«Найважчий опалювальний сезон за часів незалежності»: Луцьк вимагає не допустити підвищення тарифів на газ та електроенергію

Депутати Луцької міської ради звернулися до президента України, голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України щодо недопущення підвищення ціни на природний газ та електроенергію.Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.Як зазначають обранці громади, не дивлячись на обіцянки керівництва держави та прийняті мораторії, уряд і НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України» регулярно підвищують тарифи на енергоносії та послуги з їх розподілу. Ріст цін на енергоносії відбувається в умовах падіння економіки, зниження доходів населення та росту безробіття, що фактично ставить українців на межу виживання, оскільки сприяє подорожчанню комунальних послуг та товарів першої необхідності, наголошують у зверненні. Лише за останній рік ціна на природний газ для населення зросла з 2,91 грн/м3 до 7,58 грн/м3 або у 2,5 рази та до 18,73 грн/м3 (ціна на вересень) або у 6 разів для бюджетних установ та організацій та інших споживачів, майже на 30 % зросла ціна на електроенергію.Враховуючи, що в структурі тарифу на послуги з централізованого опалення 80% складають витрати на природний газ та електроенергію, за попередніми розрахунками очікується ріст тарифів на теплопостачання для населення на найближчий опалювальний період на 13 % і 25 % (в залежності від наявності/відсутності витрат на оснащення вузлами комерційного обліку), на 118 % для установ та організацій, що фінансуються з міського бюджету, на 95 % і 118 % (в залежності від наявності/відсутності витрат на оснащення вузлами комерційного обліку) для інших споживачів. Зокрема, видатки на комунальні послуги для установ та організацій, що фінансують з бюджету у Луцькій територіальній громаді зростуть на 82 мільйона гривень.«Цінова політика уряду поставила значну частину громадян перед вибором купити продукти харчування чи заплатити за комунальні послуги. Враховуючи численні скарги мешканців громади щодо неспроможності сплачувати за комунальні послуги, висловлюємо рішучий протест проти такої тарифної війни з власним народом», - йдеться у документі.Тож обранці громади вимагають:- розробити та запровадити механізм функціонування ринку енергоносіїв та комунальних послуг, який передбачатиме адекватне державне регулювання із врахуванням реальних можливостей громадян сплачувати їх вартість;- запровадити мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги до завершення запровадженого карантину;- наростити обсяги газу власного видобутку та спрямувати його на потреби українців по ціні видобування;- затвердити прозору та відкриту для громадян методику формування цін на природний газ, розподіл природного газу та електроенергію;- переглянути свої рішення щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення;- забезпечити відкритість діяльності нафто- і газовидобувної галузей.Як зауважив міський голова, для більшості українських міст цей опалювальний сезон буде найважчим з часів незалежності.«Цей опалювальний сезон буде одним з найважчих для бізнесу, підприємств та підприємців. Я не уявляю, яким чином підприємства будуть працювати і де вони будуть брати кошти на оплату газу. Сьогодні у критичній ситуації знаходимося і ми як орган місцевого самоврядування, адже 8 мільйонів у липні від перевиконання ми спрямували на енергоносії. До кінця року нам потрібно буде знайти ще щонайменше 27 мільйонів гривень, що, наприклад, як капітальний ремонт проспекту Соборності від Чорновола до кільця біля Північного ринку», - висловив обурення мер.