У Pfizer заявили, що їхня COVID-вакцина ефективна та безпечна для дітей 5-11 років





Про це заявила компанія-виробник препарату Pfizer/BioNTech, повідомляє



Результати клінічного дослідження показали, що вакцина викликала імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років. А ефект від щеплення двома дозами Pfizer для дітей цього віку такий самий, як і для людей від 16 до 25 років. Побічні ефекти спостерігаються такі ж самі, як і в більш старшої групи.



Виробники планують просити дозвіл на щеплення вакциною дітей у США та в країнах Європи.



"З липня кількість випадків захворювання на COVID-19 у США зросла приблизно на 240%, що збільшує потребу у вакцинації.



Результати досліджень дають можливість для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо терміново подати їх до Управління з продовольства та медикаментів США та до інших регуляторних органів", – заявив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.



Високопосадовці відомства охорони здоров'я США вважають, що регуляторні органи можуть прийняти рішення про те, чи є щеплення дітей молодшого віку безпечним та ефективним, протягом трьох тижнів після того, як виробник подасть запит на дозвіл.



Вакцина Pfizer вже дозволена для дітей віком від 12 років у багатьох країнах, включаючи США.



Спершу вакцина була затверджена для екстреного застосування для людей віком від 16 років і отримала повне схвалення США у цій віковій групі минулого місяця.



Наразі тривають дослідження щодо ефективності та безпечності вакцини у дітей 2-5 років та від 6 місяців до 2 років.



Очікується, що регуляторні органи США на початку цього тижня санкціонують третю бустерну дозу вакцини для американців похилого віку та людей з високим ризиком ускладнень COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцина Pfizer проти COVID-19 є безпечною та ефективною для дітей віком від 5 до 11 років.Про це заявила компанія-виробник препарату Pfizer/BioNTech, повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.Результати клінічного дослідження показали, що вакцина викликала імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років. А ефект від щеплення двома дозами Pfizer для дітей цього віку такий самий, як і для людей від 16 до 25 років. Побічні ефекти спостерігаються такі ж самі, як і в більш старшої групи.Виробники планують просити дозвіл на щеплення вакциною дітей у США та в країнах Європи."З липня кількість випадків захворювання на COVID-19 у США зросла приблизно на 240%, що збільшує потребу у вакцинації.Результати досліджень дають можливість для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо терміново подати їх до Управління з продовольства та медикаментів США та до інших регуляторних органів", – заявив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.Високопосадовці відомства охорони здоров'я США вважають, що регуляторні органи можуть прийняти рішення про те, чи є щеплення дітей молодшого віку безпечним та ефективним, протягом трьох тижнів після того, як виробник подасть запит на дозвіл.Вакцина Pfizer вже дозволена для дітей віком від 12 років у багатьох країнах, включаючи США.Спершу вакцина була затверджена для екстреного застосування для людей віком від 16 років і отримала повне схвалення США у цій віковій групі минулого місяця.Наразі тривають дослідження щодо ефективності та безпечності вакцини у дітей 2-5 років та від 6 місяців до 2 років.Очікується, що регуляторні органи США на початку цього тижня санкціонують третю бустерну дозу вакцини для американців похилого віку та людей з високим ризиком ускладнень COVID-19.

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