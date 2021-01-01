Завтра в Україні випаде перший сніг

В українських Карпатах температура повітря опустилася до 0 градусів, де й передбачається мокрий сніг. У всіх інших регіонах пройдуть дощі.Про це пише Час-Дій.Вже завтра, 21 вересня, майже по всій Україні очікуються дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг.А от 22 вересня у західних областях України на поверхні ґрунту з'являться перші заморозки 0-3 градуси.За прогнозами, вже настала метеорологічна осінь – середня добова температура опустилась нижче 15 градусів. І цього тижня похолодання набиратиме обертів. Потепління й сонце прогнозують хіба що на вихідні.