Завтра в Україні випаде перший сніг
Сьогодні, 01:23
В українських Карпатах температура повітря опустилася до 0 градусів, де й передбачається мокрий сніг. У всіх інших регіонах пройдуть дощі.
Про це пише Час-Дій.
Вже завтра, 21 вересня, майже по всій Україні очікуються дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг.
А от 22 вересня у західних областях України на поверхні ґрунту з'являться перші заморозки 0-3 градуси.
За прогнозами, вже настала метеорологічна осінь – середня добова температура опустилась нижче 15 градусів. І цього тижня похолодання набиратиме обертів. Потепління й сонце прогнозують хіба що на вихідні.
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Про це пише Час-Дій.
Вже завтра, 21 вересня, майже по всій Україні очікуються дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг.
А от 22 вересня у західних областях України на поверхні ґрунту з'являться перші заморозки 0-3 градуси.
За прогнозами, вже настала метеорологічна осінь – середня добова температура опустилась нижче 15 градусів. І цього тижня похолодання набиратиме обертів. Потепління й сонце прогнозують хіба що на вихідні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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