Синоптики розповіли, чи повернеться в Україну тепло
Сьогодні, 10:53
Найближчими днями в Україні утримуватиметься прохолодна погода.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 22 вересня, вдень температура повітря буде +6+12 градусів, лише на Півдні, Донеччині та Луганщині трохи вище, +10+14 градусів.
Вночі ще холодніше, +1+6 градусів.
Синоптик зауважила, що при проясненнях можливі заморозки на грунті (окрім Півдня, Сходу та Закарпаття). Але при проясненнях. Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків суттєво зменшується.
У Карпатах вже було нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг.
У середу, 23 вересня, помірні дощі пройдуть в західних областях (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території України також буде підвищена вологість повітря, або невеликий періодичний дощ, або тумани.
Потепліє в Україні ближче до вихідних. Наступний тиждень ще порадує і сонечком, і високими градусами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 22 вересня, вдень температура повітря буде +6+12 градусів, лише на Півдні, Донеччині та Луганщині трохи вище, +10+14 градусів.
Вночі ще холодніше, +1+6 градусів.
Синоптик зауважила, що при проясненнях можливі заморозки на грунті (окрім Півдня, Сходу та Закарпаття). Але при проясненнях. Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків суттєво зменшується.
У Карпатах вже було нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг.
У середу, 23 вересня, помірні дощі пройдуть в західних областях (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території України також буде підвищена вологість повітря, або невеликий періодичний дощ, або тумани.
Потепліє в Україні ближче до вихідних. Наступний тиждень ще порадує і сонечком, і високими градусами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині померла 19-річна дівчина, яка боролася з раком
Сьогодні, 11:02
Синоптики розповіли, чи повернеться в Україну тепло
Сьогодні, 10:53
Продовжили фестиваль квітів «Осінь у Волинській Голландії»
Сьогодні, 10:45
У Луцьку відкрили кав’ярню відомої мережі «IDEALIST COFFEE CO.»: чим вона особлива? ФОТО
Сьогодні, 10:42
Медіа