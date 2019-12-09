Синоптики розповіли, чи повернеться в Україну тепло

Найближчими днями в Україні утримуватиметься прохолодна погода.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикЗавтра, 22 вересня, вдень температура повітря буде +6+12 градусів, лише на Півдні, Донеччині та Луганщині трохи вище, +10+14 градусів.Вночі ще холодніше, +1+6 градусів.Синоптик зауважила, що при проясненнях можливі заморозки на грунті (окрім Півдня, Сходу та Закарпаття). Але при проясненнях. Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків суттєво зменшується.У Карпатах вже було нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг.У середу, 23 вересня, помірні дощі пройдуть в західних областях (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території України також буде підвищена вологість повітря, або невеликий періодичний дощ, або тумани.Потепліє в Україні ближче до вихідних. Наступний тиждень ще порадує і сонечком, і високими градусами.