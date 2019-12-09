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Синоптики розповіли, чи повернеться в Україну тепло

Синоптики розповіли, чи повернеться в Україну тепло
Найближчими днями в Україні утримуватиметься прохолодна погода.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра, 22 вересня, вдень температура повітря буде +6+12 градусів, лише на Півдні, Донеччині та Луганщині трохи вище, +10+14 градусів.

Вночі ще холодніше, +1+6 градусів.

Синоптик зауважила, що при проясненнях можливі заморозки на грунті (окрім Півдня, Сходу та Закарпаття). Але при проясненнях. Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків суттєво зменшується.

У Карпатах вже було нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг.

У середу, 23 вересня, помірні дощі пройдуть в західних областях (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території України також буде підвищена вологість повітря, або невеликий періодичний дощ, або тумани.

Потепліє в Україні ближче до вихідних. Наступний тиждень ще порадує і сонечком, і високими градусами.

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Теги: Україна, погода, прогноз, тепло
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