На Волині померла 19-річна дівчина, яка боролася з раком

Юля Стефанська, у якої навесні діагностували гострий лімфоїдний лейкоз Б типу.



Сумну звістку повідомляє



19-річній Юлії Стефанській із села Підгайці збирали фінансову допомогу на лікування. Дівчина пройшла хіміотерапію, але хвороба виявилася безжальною.



«Юлічка була світлим промінчиком сонечка, Янголятком її любили всі. І для всіх рідних, друзів і просто знайомих вона залишиться Янголом», - висловлюють співчуття родині знайомі, близькі, односельчани.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та друзям дівчини.

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