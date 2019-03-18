На Волині померла 19-річна дівчина, яка боролася з раком
Сьогодні, 11:02
У селі Підгайці Луцького району померла Юля Стефанська, у якої навесні діагностували гострий лімфоїдний лейкоз Б типу.
Сумну звістку повідомляє "Волинь".
19-річній Юлії Стефанській із села Підгайці збирали фінансову допомогу на лікування. Дівчина пройшла хіміотерапію, але хвороба виявилася безжальною.
«Юлічка була світлим промінчиком сонечка, Янголятком її любили всі. І для всіх рідних, друзів і просто знайомих вона залишиться Янголом», - висловлюють співчуття родині знайомі, близькі, односельчани.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та друзям дівчини.
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Сумну звістку повідомляє "Волинь".
19-річній Юлії Стефанській із села Підгайці збирали фінансову допомогу на лікування. Дівчина пройшла хіміотерапію, але хвороба виявилася безжальною.
«Юлічка була світлим промінчиком сонечка, Янголятком її любили всі. І для всіх рідних, друзів і просто знайомих вона залишиться Янголом», - висловлюють співчуття родині знайомі, близькі, односельчани.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та друзям дівчини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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