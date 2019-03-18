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На Волині померла 19-річна дівчина, яка боролася з раком

На Волині померла 19-річна дівчина, яка боролася з раком
У селі Підгайці Луцького району померла Юля Стефанська, у якої навесні діагностували гострий лімфоїдний лейкоз Б типу.

Сумну звістку повідомляє "Волинь".

19-річній Юлії Стефанській із села Підгайці збирали фінансову допомогу на лікування. Дівчина пройшла хіміотерапію, але хвороба виявилася безжальною.

«Юлічка була світлим промінчиком сонечка, Янголятком її любили всі. І для всіх рідних, друзів і просто знайомих вона залишиться Янголом», - висловлюють співчуття родині знайомі, близькі, односельчани.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та друзям дівчини.

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Теги: смерть, волинянка, рак
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