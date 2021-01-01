«Жовті» COVID-сертифікати дійсні лише місяць

«Жовті» сертифікати про вакцинацію, які свідчать про отримання першої дози, будуть дійсні лише місяць. Якщо за цей час не вакцинуватися другою дозою, документ буде недійсним.Про це сьогодні, 22 листопада, під час онлайн-брифінгу повідомила заступниця голови Волинської ОДАЛюдмила Тимощук зауважила, що у «червоній» зоні для відвідування закладів та продовольчих ринків Волині обов’язково потрібно мати «зелений» сертифікат про вакцинацію. Однак, якщо ж одна доза щеплення, людина отримує «жовтий» сертифікат.«У «червоній» зоні для відвідування усіх закладів, які працюють, мають бути «зелені» COVID-сертифікати. Якщо у вас введена одна доза вакцини, ви можете місяць мати «жовтий» сертифікат, а після того він буде недійсний», - каже Людмила Тимощук.Наразі лише 23,5% (183 932) волинян отримали повний курс щеплення. Однією дозою вакцинувалися 35% (275 355). За словами Людмили Тимощук, це надто малий відсоток.«Цей відсоток значно нижчий, ніж загалом в Україні. Щоб знизити захворюваність, нам необхідно досягти до 70% вакцинованих мешканців Волині», - зазначила заступниця голови Волинської ОДА.