В ЖК «Амстердам» – нові приміщення під бізнес. ПЛАНУВАННЯ*

44 м2 під продуктовий магазин, кав’ярню чи офіс, а також - просторих кімнат площею до 282 м2. Тут можна облаштувати окремий заклад - спортивний, медичний чи освітній.



"Ми повинні забезпечити нашим мешканцям гарну інфраструктуру. Якщо говорити про ЖК "Амстердам", тут загалом є дві тисячі квадратів комерційних приміщень. Частково ми їх реалізували і маємо чітке бачення, які заклади б ще хотіли бачити на решті площ.



Навпроти нашого ЖК вже почали будувати дитячий садочок, але дошкільна освіта зараз може бути набагато ширшою, тому вважаю, що було б добре, якби в "Амстердамі" відкрились студії розвитку для дітей. Ще один напрямок - медицина, було б зручно мати кабінет сімейного лікаря чи приватний медзаклад. Також гарною ідеєю є спортивні зали, студії йоги чи танцю.



Якщо у когось є ідеї в цих напрямках - ми готові допомогти реалізувати, нам цікаво залучити саме такі напрямки бізнесу", - поділився своїм баченням розвитку комерційної нерухомості в житлових комплексах директор Будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський під час інтерв’ю “12 каналу”.



Також на першому поверсі ЖК “Амстердам” планують облаштувати паблік-спейс. Тут мешканці зможуть спільно проводити час - відпочивати чи вирішувати робочі питання, залишати велосипеди та дитячі візочки і навіть матимуть спеціальне місце, щоб привести в порядок після прогулянки домашніх улюбленців.



Зверніть увагу, що зараз діє акція на усі квартири з 2 спальнями в ЖК “Амстердам”. Дізнатися умови можна на сайті БК.



А ще до 26 листопада кожен клієнт отримує знижку з нагоди всесвітньої традиції розпродажів - “чорної п’ятниці”. Про умови читайте на сайті БК.



Крім того, незабаром стартує улюблена акція Будівельної компанії “Інвестор” - “Шукайте друга 2.0”. Як стати її учасником - дізнавайтесь на сайті БК.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 543 38 36



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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