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МОЗ оновило список «червоних» областей: яка ситуація на Волині

МОЗ оновило список «червоних» областей: яка ситуація на Волині
Станом на 25 листопада, в червоній зоні епіднебезпеки знаходяться Київ та 18 областей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 24 листопада, в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Так, по країні цей показник становить 51,7% при визначеному граничному рівні 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 58,9%.

До червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

На жовтому рівні епіднебезпеки - Кіровоградська, Тернопільська області. На помаранчевому рівні - Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області.
МОЗ оновило список «червоних» областей: яка ситуація на Волині

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 601 на 100 тис. населення.

В Києві рівень захворюваності - 619 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській (972) та Полтавській (920) областях .

Станом на 24 листопада, рівень госпіталізацій по країні становить 60,2 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Цей показник перевищено в 11 регіонах.

В Києві рівень госпіталізацій - 58,7 на 100 тис. населення.

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Теги: червона зона, МОЗ
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