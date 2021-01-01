Відомо, скільки освітян на Волині досі відсторонені через відсутність ковід-сертифікатів

Приблизно 400 людей із персоналу освітніх закладів на Волині відсторонені від роботи станом на 26 листопада через відсутність «зелених» ковід-сертифікатів.Про це йшлося 26 листопада під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.Головний державний санітарний лікар областірозповіла, що наразі в області хворіють 300 школярів та 152 працівники шкіл у 176 закладах освіти.Станом на 26 листопада на дистанційному навчанні – ще 47 шкіл області (це понад 8% від загальної кількості). У інших школах 100% персоналу вже мають сертифікати, що дозволяють їм працювати.