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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Відомо, скільки освітян на Волині досі відсторонені через відсутність ковід-сертифікатів

Відомо, скільки освітян на Волині досі відсторонені через відсутність ковід-сертифікатів
Приблизно 400 людей із персоналу освітніх закладів на Волині відсторонені від роботи станом на 26 листопада через відсутність «зелених» ковід-сертифікатів.

Про це йшлося 26 листопада під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що наразі в області хворіють 300 школярів та 152 працівники шкіл у 176 закладах освіти.

Станом на 26 листопада на дистанційному навчанні – ще 47 шкіл області (це понад 8% від загальної кількості). У інших школах 100% персоналу вже мають сертифікати, що дозволяють їм працювати.

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Теги: Волинь, школи, працівники, вчителі, вакцинація
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