Суд обрав запобіжні заходи двом юнакам, які закопали живцем таксиста в Ківерцях





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Нагадаємо, 23 листопада



Розбійників поліцейські оперативно затримали в порядку статті 208 КПК України. Їм оголосили підозри за розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом.



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Сьогодні, 26 листопада, суд обрав обом запобіжні заходи - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом зловмисникам, які вчинили зухвалий розбій щодо волинянина у Ківерцях, обрали запобіжні заходи.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Нагадаємо, 23 листопада вони вчинили напад на мешканця Ківерців , конфлікт виник через борг. Зловмисники не лише били потерпілого, а й залякували, стріляли над головою зі зброї, прикладали до шиї ножа, поміщали голову в ємність з водою. Потому вивели на кладовище, де змусили викопати самому собі яму і лягти туди, після чого його присипали грунтом. Також вони відібрали телефон і автомобіль потерпілого.Розбійників поліцейські оперативно затримали в порядку статті 208 КПК України. Їм оголосили підозри за розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом.Сьогодні, 26 листопада, суд обрав обом запобіжні заходи - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

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