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Суд обрав запобіжні заходи двом юнакам, які закопали живцем таксиста в Ківерцях

Суд обрав запобіжні заходи двом юнакам, які закопали живцем таксиста в Ківерцях
Двом зловмисникам, які вчинили зухвалий розбій щодо волинянина у Ківерцях, обрали запобіжні заходи.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Нагадаємо, 23 листопада вони вчинили напад на мешканця Ківерців, конфлікт виник через борг. Зловмисники не лише били потерпілого, а й залякували, стріляли над головою зі зброї, прикладали до шиї ножа, поміщали голову в ємність з водою. Потому вивели на кладовище, де змусили викопати самому собі яму і лягти туди, після чого його присипали грунтом. Також вони відібрали телефон і автомобіль потерпілого.

Розбійників поліцейські оперативно затримали в порядку статті 208 КПК України. Їм оголосили підозри за розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом.

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Сьогодні, 26 листопада, суд обрав обом запобіжні заходи - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: запобіжний захід, розбій, хулігани, Ківерці
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