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За три доби використали 9 тонн кисню: яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах

За три доби використали 9 тонн кисню: яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 29 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 168 хворих.

Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 121 пацієнт, в реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 6 в критичному стані, 23 – у важкому. За минулу добу поступило 3 людей. За три доби хворі спожили 9 тонн кисню, зранку залишалося трохи більше 6,3 тонн кисню. На сьогодні запланована дозаправка станції.

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Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
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