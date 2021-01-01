За три доби використали 9 тонн кисню: яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 121 пацієнт, в реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 6 в критичному стані, 23 – у важкому. За минулу добу поступило 3 людей. За три доби хворі спожили 9 тонн кисню, зранку залишалося трохи більше 6,3 тонн кисню. На сьогодні запланована дозаправка станції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 29 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 168 хворих.Про це на своїй сторінці повідомив журналістЗа його словами, під високими потоками кисню перебуває 121 пацієнт, в реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 6 в критичному стані, 23 – у важкому. За минулу добу поступило 3 людей. За три доби хворі спожили 9 тонн кисню, зранку залишалося трохи більше 6,3 тонн кисню. На сьогодні запланована дозаправка станції.

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