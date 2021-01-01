За три доби використали 9 тонн кисню: яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:13
Зранку 29 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебувало 168 хворих.
Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 121 пацієнт, в реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 6 в критичному стані, 23 – у важкому. За минулу добу поступило 3 людей. За три доби хворі спожили 9 тонн кисню, зранку залишалося трохи більше 6,3 тонн кисню. На сьогодні запланована дозаправка станції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Гнатюк.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 121 пацієнт, в реанімації – 9. З усіх госпіталізованих 6 в критичному стані, 23 – у важкому. За минулу добу поступило 3 людей. За три доби хворі спожили 9 тонн кисню, зранку залишалося трохи більше 6,3 тонн кисню. На сьогодні запланована дозаправка станції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку закрили нічний клуб HOLLYWOOD
Сьогодні, 11:30
Золоті злитки і чималі знижки: новорічні пропозиції нерухомості від компанії «Єврохолдінг»*
Сьогодні, 11:20
За три доби використали 9 тонн кисню: яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:13
У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
Сьогодні, 11:00
У чому переваги смарт-годинника Apple Watch 7*
Сьогодні, 10:46
Медіа