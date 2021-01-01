У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



У суботу, 27 листопада, у Луцьку 41-річний водій Dacia Duster не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Nissan Primastar під керуванням 22-річного лучанина.



У ДТП постраждала 13-річна пасажирка Dacia, її госпіталізували.



За цим фактом слідчі відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій Dacia Duster зіткнувся із авто Nissan Primastar.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У суботу, 27 листопада, у Луцьку 41-річний водій Dacia Duster не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Nissan Primastar під керуванням 22-річного лучанина.У ДТП постраждала 13-річна пасажирка Dacia, її госпіталізували.За цим фактом слідчі відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію