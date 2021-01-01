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У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня

У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня
У Луцьку водій Dacia Duster зіткнувся із авто Nissan Primastar.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У суботу, 27 листопада, у Луцьку 41-річний водій Dacia Duster не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Nissan Primastar під керуванням 22-річного лучанина.

У ДТП постраждала 13-річна пасажирка Dacia, її госпіталізували.

За цим фактом слідчі відомості зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня

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Теги: Луцьк, ДТП, авто, неповнолітня
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