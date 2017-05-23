Волинські спортсмени привезли 10 медалей з Всеукраїнського турніру з рукопашного бою





Про це повідомляє ІА



28 листопада 2021 року в м. Києві відбувся V Всеукраїнський турнір з рукопашного бою серед юнаків, присвячений пам'яті військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків.



Змагання проходили серед хлопців та дівчат віком від 10 до 15 років. Турнір був традиційним та досить представницьким, а за рівнем підготовленості учасників та їхнього кількісного складу мало чим поступався чемпіонату України. Так, цьогоріч у ньому брали участь понад 500 спортсменів із 18 регіонів України.



Волинську область на турнірі представляли спортсмени Волинського обласного спортивного клубу «Магістр» та клубу східних єдиноборств імені Сергія Трикоза «BUSHIDO».



Незважаючи на те, що у переважній більшості вагових категорій було понад 20 учасників, волинянам вдалося здобути гарний результат.



Так, третю сходинку п’єдесталу та бронзові нагороди турніру вибороли Приймак Артем та Сацюк Максим (обоє спортсмени КСЄ «BUSHIDO»); другу сходинку та срібні нагороди завоювали Рижук Максим (КСЄ «BUSHIDO»), Зіник Дмитро та Солонінка Максим (ВОСК «Магістр»); а чемпіонами турніру стали Урда Ярослав, Ващук Володимир, Іваникович Василь (КСЄ «BUSHIDO»), Михальчук Остап та Яковчук Давид (ВОСК «Магістр»).



Окрім того, рішенням суддівської колегії Яковчук Давид отримав окрему відзнаку за бійцівські якості та кращу техніку на цьому представницькому турнірі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На V Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою серед юнаків, який відбувався у Києві, волинські спортсмени здобули п'ять золотих, три срібні та дві бронзові медалі.Про це повідомляє ІА Волинські новини з посиланням на Федерацію рукопашного бою міста Луцька.28 листопада 2021 року в м. Києві відбувся V Всеукраїнський турнір з рукопашного бою серед юнаків, присвячений пам'яті військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків.Змагання проходили серед хлопців та дівчат віком від 10 до 15 років. Турнір був традиційним та досить представницьким, а за рівнем підготовленості учасників та їхнього кількісного складу мало чим поступався чемпіонату України. Так, цьогоріч у ньому брали участь понад 500 спортсменів із 18 регіонів України.Волинську область на турнірі представляли спортсмени Волинського обласного спортивного клубу «Магістр» та клубу східних єдиноборств імені Сергія Трикоза «BUSHIDO».Незважаючи на те, що у переважній більшості вагових категорій було понад 20 учасників, волинянам вдалося здобути гарний результат.Так, третю сходинку п’єдесталу та бронзові нагороди турніру виборолита(обоє спортсмени КСЄ «BUSHIDO»); другу сходинку та срібні нагороди завоювали(КСЄ «BUSHIDO»),та(ВОСК «Магістр»); а чемпіонами турніру стали(КСЄ «BUSHIDO»),та(ВОСК «Магістр»).Окрім того, рішенням суддівської колегії Яковчук Давид отримав окрему відзнаку за бійцівські якості та кращу техніку на цьому представницькому турнірі.

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