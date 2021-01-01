«Луцька райрада – приклад того, як потрібно розвиватися»: Олександр Омельчук прозвітував про перший рік роботи

За рік діяльності перед Луцькою районною радою було чимало викликів, проте депутати ефективно працювали та прийняли багато важливих рішень, які є важливими для усіх 15 громад.Про це сьогодні, 30 листопада, під час пресконференції розповів голова Луцької райрадита прозвітував про перший рік роботи на цій посаді.4 грудня Луцька районна рада VIII скликання відзначатиме перший рік своєї діяльності після об’єднання Луцького, Горохівського, Рожищенського, Ківерцівського районів та Колківської громади. Нова рада складається із 54 депутатів, які представляють різні політичні сили.За минулий рік депутати Луцької райради прийняли 22 програми, провели 8 сесій, у рамках яких відбулось 9 пленарних засідань, розглянули 202 та прийняли 193 питання, підтримали 11 депутатських запитів.Очільник Луцької районної ради Олександр Омельчук пригадав, які виклики постали перед депутатським корпусом з самого початку.«Ми повинні були динамічно працювати, щоб встигнути до Нового року передати бюджетні розмежування щодо об’єктів, які потребують фінансування: школи, садочки, бібліотеки, медзаклади тощо. Окрім того, ми займалися ліквідацією установ. Виплачували людям компенсації по зарплаті, домовлялися з громадами, аби взяли фахівців на роботу», - каже голова Луцької райради.Луцька районна рада отримала у власність більше 800 об’єктів та бюджетних установ. Це школи, садочки, ФАПи, бібліотеки тощо. Зараз у власності установи – 34 об’єкти.«Ці 34 об’єкти здаємо в оренду. Щодо частини з них депутати мають визначитись, чи вони нам потрібні. Якщо ні, то передамо деякі об’єкти у власність громад», - зауважив Олександр Омельчук.На думку посадовця, найважливіша депутатська програма, яку прийняла Луцька райрада, - про. 100 тисяч гривень з районного бюджету виділили на забезпечення комплексного медичного огляду з проведенням діагностичних обстежень, проведення лікування демобілізованих у медичних закладах сільських, селищних та міських рад Луцького району, а також на забезпечення учасників АТО, бійців ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей безкоштовним лікуванням в амбулаторних умовах (відшкодуванням витрат за придбані лікарські засоби за рецептами).«Дуже важливо підтримувати демобілізованих учасників АТО та їхні родини. Ніхто більше не надав коштів на це, у наш бюджет надходжень немає. Але навіть та невелика сума, яку ми змогли виділити, дуже їм потрібна. Хотілось би, щоб інші громади також долучались, бо від морального духу наших бійців залежить наше життя», - наголосив очільник Луцької райради.Також Олександр Омельчук відзначив, що Луцька районна рада зуміла підняти своє єдине комунальне підприємство «Райтеплобуд» на новий рівень: «Рік тому це підприємство майже помирало. Там було кілька котелень, з якими не знали, що робити. Ми дали позику 1,5 млн гривень. На сьогодні там функціонує 14 котелень, інші – здаємо в оренду».Чи не вперше на Волині Луцька районна рада. Посадовець зазначив, що депутати мали великі плани та хотіли багато всього зробити, але цю ініціативу«Був процес оформлення документів приміщень для 7 сімей. Горохівська громада наклала на ці будинки заборону. Правоохоронці повинні звернути на це увагу, бо треба рятувати Україну, розбудовувати її. Нам цікаво, щоб спеціалісти лишилися у селах, не виїжджали за кордон. Для чого блокувати соціальні проєкти, які є показовими для всієї країни? Ми не за гроші давали цим фахівцям житло, а безкоштовно», - говорить Олександра Омельчук.До слова, суперечки між Луцькою райрадою та керівництвом Горохівської громади тривають і досі. Для прикладу, Олександр Омельчук стверджує, що саме посадовці міської ради у Гороховіта продають ті приміщення, що належать Луцькому району. Також, переконаний посадовець, Горохівська міськрада. Наразі вже відкрили 8 кримінальних проваджень проти горохівських посадовців.«Викрадений автобус поставили на зберігання у тому самому підприємстві, де його і вкрали. Ми не мовчимо, звертаємось у правоохоронні органи, відкривають кримінальні справи. Є закон і він має бути для всіх. Ми дійдемо до анархії, якщо дозволимо робити такі речі», - наголошує він.Олександр Омельчук запевняє, що Луцька районна рада і далі планує працювати для того, аби молодь хотіла залишатися в селі, щоб для цього були хороші умови.Радник голови Луцької районної радидодає, що головна особливість нової райради – це команда однодумців: «Олександр Володимирович зміг об’єднати депутатський корпус. Сьогодні Луцька районна рада – це колектив, команда однодумців, які мають спільні ідею та позицію».У планах Луцької районної ради – прийняття ще більшої кількості програм для мешканців району. Також депутати планують відстоювати свої повноваження, які досі залишаються невизначеними.«Хочемо відстоювати наші повноваження. Ми повинні інтенсивно працювати з депутатами Верховної Ради, щоб спільно втілювати ці програми, які ми прийняли для розвитку до району. Луцька районна рада – приклад того, як потрібно розвиватися. Держава не дає ні копійки на утримання районних рад, але ми далі працюємо на благо району», – резюмував Олександр Омельчук.