Медики та священники розповіли волинянам, як правильно постити. ВІДЕО





Як безболісно для організму відмовитися від звичного раціону, і що класти у продуктовий кошик натомість – дивіться у сюжеті



Яйця, молочні продукти, й обов’язково м’ясо та риба – ці продукти входять до споживчого кошика більшості українців. Однак в період Різдвяного посту, який днями стартував, свій раціон доведеться змінити. Щоправда, зробити це треба правильно, адже під час пандемії коронавірусу обмеження у харчування можуть негативно вплинути на організм і навіть підсилити симптоми хвороби.



Через це, кажуть лучани, строго посту й не дотримуються. Впродовж 40 днів можна їсти свіжі та квашені овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи та хліб.



Під час вірусних захворювань саме заборонені у піст продукти допомагають організму одужати. Тож медики наголошують: головне не завдати шкоди здоров’ю. А якщо занедужали, то негайно скасовуйте обмеження, відновлюйте імунітет.



Для тих, хто вирішив таки обмежити себе в харчуванні, радять правильно спланувати свій раціон, аби не нашкодити здоров’ю. Зокрема, замість м’яса та риби, налягати більше на бобові, адже вони також насичені білками. А окрім овочів збагатити продуктовий кошик крупами.



Водночас не варто забувати про міру. Адже переїдати навіть пісними продуктами – шкідливо. Дотримування посту із правильним підходом, кажуть медики, піде лише на користь, адже організм очиститься від тваринних жирів. Однак головний мотив посту – очищення не продуктового кошика, а душі.



“Як каже святитель Іоанн Златоуст: “Ти постиш? Покажи це своїми ділами”. Бо часто людина постування зводить саме до їжі. В піст треба робити все те, що тобі допомагає наближатись до Бога. Тому що піст – це не ціль, піст – це засіб. А ціль – це наблизитися до Бога, вподібнитися Богу. Стати таким люблячим, добрим, турботливим”, – пояснює священник Віктор Михалевич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 листопада в Україні розпочався Різдвяний піст. Впродовж 40 днів усі, хто його дотримується, обмежують себе у споживанні м’яса, риби, молочних продуктів, яєць та алкоголю.Як безболісно для організму відмовитися від звичного раціону, і що класти у продуктовий кошик натомість – дивіться у сюжеті 12 каналу Яйця, молочні продукти, й обов’язково м’ясо та риба – ці продукти входять до споживчого кошика більшості українців. Однак в період Різдвяного посту, який днями стартував, свій раціон доведеться змінити. Щоправда, зробити це треба правильно, адже під час пандемії коронавірусу обмеження у харчування можуть негативно вплинути на організм і навіть підсилити симптоми хвороби.Через це, кажуть лучани, строго посту й не дотримуються. Впродовж 40 днів можна їсти свіжі та квашені овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи та хліб.Під час вірусних захворювань саме заборонені у піст продукти допомагають організму одужати. Тож медики наголошують: головне не завдати шкоди здоров’ю. А якщо занедужали, то негайно скасовуйте обмеження, відновлюйте імунітет.Для тих, хто вирішив таки обмежити себе в харчуванні, радять правильно спланувати свій раціон, аби не нашкодити здоров’ю. Зокрема, замість м’яса та риби, налягати більше на бобові, адже вони також насичені білками. А окрім овочів збагатити продуктовий кошик крупами.Водночас не варто забувати про міру. Адже переїдати навіть пісними продуктами – шкідливо. Дотримування посту із правильним підходом, кажуть медики, піде лише на користь, адже організм очиститься від тваринних жирів. Однак головний мотив посту – очищення не продуктового кошика, а душі.“Як каже святитель Іоанн Златоуст: “Ти постиш? Покажи це своїми ділами”. Бо часто людина постування зводить саме до їжі. В піст треба робити все те, що тобі допомагає наближатись до Бога. Тому що піст – це не ціль, піст – це засіб. А ціль – це наблизитися до Бога, вподібнитися Богу. Стати таким люблячим, добрим, турботливим”, – пояснює священник

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