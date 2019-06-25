На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали водій та пасажир. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



За кермом автомобіля BMW перебував 52-річний жителя міста Миколаїв. Ймовірно, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок автопригоди керманич та 21-річний пасажир транспортного засобу, житель Миколаєва, отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. З’ясовуються усі обставини пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася учора, 30 листопада, на автодорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин, між селами Підгородне та Хворостів.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За кермом автомобіля BMW перебував 52-річний жителя міста Миколаїв. Ймовірно, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.Внаслідок автопригоди керманич та 21-річний пасажир транспортного засобу, житель Миколаєва, отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. З’ясовуються усі обставини пригоди.

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