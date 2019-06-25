вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали водій та пасажир. ФОТО

На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали водій та пасажир. ФОТО
Автопригода трапилася учора, 30 листопада, на автодорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин, між селами Підгородне та Хворостів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За кермом автомобіля BMW перебував 52-річний жителя міста Миколаїв. Ймовірно, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди керманич та 21-річний пасажир транспортного засобу, житель Миколаєва, отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували.
На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали водій та пасажир. ФОТО

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. З’ясовуються усі обставини пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ДТП, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У родині чоловіка, якого збила на смерть донька відомого луцького бізнесмена, сталася ще одна трагедія
Сьогодні, 10:17
В Україні зросла «мінімалка»
Сьогодні, 10:04
На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали водій та пасажир. ФОТО
Сьогодні, 09:58
У Луцьку можуть з’явитись приватні тролейбуси. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
На Волині за останню добу від коронавірусу померло 14 людей і виявили 530 нових інфікованих
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток» ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток»
25 червень, 2019, 21:59
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне» Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
20 серпень, 2018, 17:45
Трактор протаранив поліцейську автівку: подробиці Трактор протаранив поліцейську автівку: подробиці
24 квітень, 2018, 13:40
Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє людей. ФОТО Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє людей. ФОТО
30 листопад, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школа без опалення, учні – на дистанційному: у селі на Волині розбирають залишки котельні. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині жінка обікрала будинок
Сьогодні, 11:05
 0
На Молоді у Луцьку буде платна парковка
Сьогодні, 10:52
 0
Ковідний госпіталь у Боголюбах: уперше за кілька тижнів немає летальних випадків
Сьогодні, 10:50
 0
Мер Луцька вимагає з’ясувати, звідки береться білий осад на автівках у мікрорайоні ЛПЗ
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8