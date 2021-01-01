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Як будують ЖК «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*

Як будують ЖК «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*
Над першими під'їздами ЖК "Амстердам" (с. Струмівка) уже споруджують дах, а на другій черзі будівництва почали зводити монолітно-бетонний каркас.

Детальніше про хід робіт розповідають у відеозвіті з будівельного майданчика:

1 під'їзд - завершили перекриття 5 поверху, приступають до облаштування сходових кліток.
2 під'їзд - завершили мурувати комини, встановлювати кроквяну систему і паралельно мурують міжкімнатні стіни на 3 поверсі.
3 під'їзд - мурують 4 поверх, комини та приступають до покриття даху.
4 під'їзд - готують плиту перекриття над 2 поверхом.
5 під'їзд - заливають пілони 1 поверху.



Зараз в ЖК “Амстердам” діє акція на всі квартири з 2 спальнями. Мінус 500 гривень на квадратному метрі при розтермінуванні, а при умові повної оплати - мінус 600 грн/м2.

У житловому комплексі є великий вибір планувань квартир із двома спальнями. Найменша має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2. Тобто на час дії акції можна зекономити від 30 000 до 45 000 гривень.
Як будують ЖК «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*

На території ЖК “Амстердам” запланована велика відпочинкова зона, яка передбачає зелені насадження, спортивну інфраструктуру, місця для дитячих розваг. Крім того, на першому поверсі будуть розташовані магазини та заклади, потрібні для комфортного проживання.

А на першому поверсі комплексу планують облаштувати паблік-спейс. Тут мешканці зможуть спільно проводити час - відпочивати чи вирішувати робочі питання, залишати велосипеди та дитячі візочки і навіть матимуть спеціальне місце, щоб привести в порядок після прогулянки домашніх улюбленців.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор, будівництво, Луцьк
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