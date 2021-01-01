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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині 750 дітей отримали щеплення проти COVID-19

На Волині 750 дітей отримали щеплення проти COVID-19
У Волинській області продовжується активна вакцинація дітей. Станом на 3 грудня щеплення від коронавірусу отримали 750 осіб віком від 12 до 17 років.

Про це йшлося 3 грудня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19.

Нагадаємо, від 30 листопада у Луцьку почали проводити щеплення дітей віком із 12 до 18 років від COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech на базі Луцької міської дитячої поліклініки. Це єдиний медзаклад в обласному центрі Волині, де вакцинують дітей.

Вакцинацію проводитимуть у поліклініці на вулиці Чорновола, 1 у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Для початку роботи набирають мінімум шістьох дітей, оскільки флакон вакцини містить 6 доз.

Попередньо записатися можна за телефоном (0332) 71 85 62.

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Теги: діти, щеплення, коронавірус, Волинь
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