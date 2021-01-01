На Волині 750 дітей отримали щеплення проти COVID-19





Про це йшлося 3 грудня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19.



Нагадаємо, від 30 листопада у Луцьку



Вакцинацію проводитимуть у поліклініці на вулиці Чорновола, 1 у відділенні денного стаціонару (3 поверх) щовівторка та щочетверга. Для початку роботи набирають мінімум шістьох дітей, оскільки флакон вакцини містить 6 доз.



Попередньо записатися можна за телефоном (0332) 71 85 62.

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