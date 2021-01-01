«Вітраж Вікенд» розсекретив локацію у Луцьку та розпочав продаж квитків. ФОТО
Сьогодні, 15:39
Організаторки фестивалю сучасного лайфстайлу міста «Вітраж Вікенд» розсекретили локацію дійства.
«Сiті-фест» на зразок популярних у столиці «Київнес», «Кураж Базар» чи «Всі Свої» відбудеться у Луцьку 25–26 грудня на вулиці Ковельська, 40.
«І так, ми захопили промзону! Давайте відкинемо стереотипи та створимо класний різдвяний настрій собі на нашому заході. Луцьк — класне сучасне місто, яке давно готове до креативу, знайомства з локальними брендами та лавмарками, нетипової тусовки та переосмислення типових локацій промзони.
Ми чемно зайняли 2000 кв.м, аби розказати про культуру, місто та крафт. А ще там є фонтан, але ми не запрошуємо вас купатися в ньому. Ми запрошуємо вас на пригоду на два дні, яка дасть поштовх для розвитку нових колаборацій, цікавих знайомств та шаленої енергетики», – додають організаторки дійства.
Наголошують, що захід буде цікавим для різної аудиторії, тому сюди можна прийти із подругою, дітьми, домашнім улюбленцем, мамою, парами або великими компаніями. Локацій і змістовних новорічних розваг обіцяють безліч.
Організатори турбуються про безпеку та здоров’я відвідувачів, тому закликають зазделегідь подбати про вакцинацію себе і тих, з ким маєте намір відвідати «Вітраж Вікенд».
Квитки можна придбати на сайті Кasa.in.ua.
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«Сiті-фест» на зразок популярних у столиці «Київнес», «Кураж Базар» чи «Всі Свої» відбудеться у Луцьку 25–26 грудня на вулиці Ковельська, 40.
«І так, ми захопили промзону! Давайте відкинемо стереотипи та створимо класний різдвяний настрій собі на нашому заході. Луцьк — класне сучасне місто, яке давно готове до креативу, знайомства з локальними брендами та лавмарками, нетипової тусовки та переосмислення типових локацій промзони.
Ми чемно зайняли 2000 кв.м, аби розказати про культуру, місто та крафт. А ще там є фонтан, але ми не запрошуємо вас купатися в ньому. Ми запрошуємо вас на пригоду на два дні, яка дасть поштовх для розвитку нових колаборацій, цікавих знайомств та шаленої енергетики», – додають організаторки дійства.
Наголошують, що захід буде цікавим для різної аудиторії, тому сюди можна прийти із подругою, дітьми, домашнім улюбленцем, мамою, парами або великими компаніями. Локацій і змістовних новорічних розваг обіцяють безліч.
Організатори турбуються про безпеку та здоров’я відвідувачів, тому закликають зазделегідь подбати про вакцинацію себе і тих, з ким маєте намір відвідати «Вітраж Вікенд».
Квитки можна придбати на сайті Кasa.in.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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