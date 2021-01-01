На змаганнях із важкої атлетики волинські спортсмени вибороли 11 нагород.ФОТО





Змагання відбувалися до 3 грудня в дитячо-юнацькій спортивній школі "Колос" у Луцьку. Перше місце в командному заліку на змаганнях здобула команда Волині у складі вихованців спортшколи "Колос".



Перші призові місця отримали четверо спортсменів, зокрема Ірина Гаврилюк, Павло Сухацький, Юрій Дричик та Олександр Чмух. "Срібні" нагороди присвоїли ще чотирьом важкоатлетам: Юлії Ткачук, Назару Цьоку, Миколі Плєшакову та Тарасу Романюку.



Треті призові місця на змаганнях отримали троє волинських спортсменів, зокрема Матвій Бонюк, Святослав Войтюк та Павло Канюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завершився відбувся чемпіонат із важкої атлетики пам’яті А.Л.Хвесика. Учасники змагань вибороли 11 нагород, – повідомили в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Змагання відбувалися до 3 грудня в дитячо-юнацькій спортивній школі "Колос" у Луцьку. Перше місце в командному заліку на змаганнях здобула команда Волині у складі вихованців спортшколи "Колос".Перші призові місця отримали четверо спортсменів, зокремата. "Срібні" нагороди присвоїли ще чотирьом важкоатлетам:таТреті призові місця на змаганнях отримали троє волинських спортсменів, зокремата

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