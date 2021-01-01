На змаганнях із важкої атлетики волинські спортсмени вибороли 11 нагород.ФОТО
Сьогодні, 05:18
На Волині завершився відбувся чемпіонат із важкої атлетики пам’яті А.Л.Хвесика. Учасники змагань вибороли 11 нагород, – повідомили в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Змагання відбувалися до 3 грудня в дитячо-юнацькій спортивній школі "Колос" у Луцьку. Перше місце в командному заліку на змаганнях здобула команда Волині у складі вихованців спортшколи "Колос".
Перші призові місця отримали четверо спортсменів, зокрема Ірина Гаврилюк, Павло Сухацький, Юрій Дричик та Олександр Чмух. "Срібні" нагороди присвоїли ще чотирьом важкоатлетам: Юлії Ткачук, Назару Цьоку, Миколі Плєшакову та Тарасу Романюку.
Треті призові місця на змаганнях отримали троє волинських спортсменів, зокрема Матвій Бонюк, Святослав Войтюк та Павло Канюка.
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Змагання відбувалися до 3 грудня в дитячо-юнацькій спортивній школі "Колос" у Луцьку. Перше місце в командному заліку на змаганнях здобула команда Волині у складі вихованців спортшколи "Колос".
Перші призові місця отримали четверо спортсменів, зокрема Ірина Гаврилюк, Павло Сухацький, Юрій Дричик та Олександр Чмух. "Срібні" нагороди присвоїли ще чотирьом важкоатлетам: Юлії Ткачук, Назару Цьоку, Миколі Плєшакову та Тарасу Романюку.
Треті призові місця на змаганнях отримали троє волинських спортсменів, зокрема Матвій Бонюк, Святослав Войтюк та Павло Канюка.
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