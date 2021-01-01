У Ковелі з‘явилось дивовижне тривимірне графіті.ФОТО





Про нову локацію дл фото написала у фейсбуці ковельчанка Ірина Зінчук.



Приємно що в Ковелі соціально-відповідальних підприємців більшає. Днями у місті з‘явилась дуже гарна локація, яка не лише прикрашає будівлю, а й слугує фотозоною для жителів та гостей міста.



"Малюнок зроблено на стіні магазину TексСтиль, що по вул.Незалежності. Ідея, творчий задум та реалізація проєкту належить власникам магазину», – пише ковельчанка.



Над графіті працювала художниця Світлана Солодун.





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