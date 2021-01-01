Фонд волинського музею оцифрують і відкриють їх в онлайні

Оксана Важатко.



"Влітку ми виграли грант від House of Europe, який оголошується та фінансується німецьким посольством в Україні, на оцифрування фондів. Грант передбачає закупівлю програмного забезпечення та техніки для ведення електронного обліку та оцифрування музейних предметів", – зазначила очільниця краєзнавчого музею.



Окремі цікаві предмети працівники музею уже почали фотографувати, щоб привернути увагу до музейної колекції, та виставляли знімки та 3D-моделі на офіційній сторінці закладу у Facebook. 7 грудня у музеї показали роботу з оцифрування 30 монет часів Римської імперії періоду, серед яких 22 срібні: денарії, дупондії, сестерції та асси часів імперії, грошові одиниці імператорів Траяна, Антоніна Пія, Веспасіана, Коммода та імператриці Фаустіни молодшої.



Наразі, зі слів Оксани Важатко, процедура обліку музейних предметів доволі архаїчна у зв'язку з тим, що до цього музеї зобов'язує законодавство України, а інструкція з обліку та збереження музейних предметів в частині обліку залишається незмінною з 80-х років.



"Є строгий облік всіх музейних предметів та окрема процедура: кожен предмет науковий працівник приймає, створює акт прийому-передачі, далі вручну заповнює паспорт, далі карточку до цього предмета, потім передає його у фонди, де записують цей предмет вручну в книгу вступу та інвентарну книгу. Ми можемо тільки у Word створювати бланки і їх набирати, але все інше вручну", – зазначила керівниця закладу.



У зв'язку з тим, що Волинський краєзнавчий музей виграв грант на модернізацію системи та буде переформатовувати її в сучасний стан, проєкт, каже Оксана Важко, може затягнутися на декілька років.



"В наш час так не може продовжуватися і вводиться електронна форма обліку, коли ставляться програми, які в чомусь перегукуються зі складськими програмами і мають свою специфіку. Хоч ми будемо продовжувати формувати документи вручну, але паралельно будемо створювати електронну базу і до всього цього фотографувати кожен предмет, який надходить", – говорить Оксана Важатко.



Нові надходження працівники музею вноситимуть у базу вже з 1 січня 2022 року, потому поступово будуть опрацьовувати та оцифровувати ті предмети, які зберігаються у музеї давно, – зазначила Оксана Важатко.



"Таким чином ця база буде наповнюватися і ми її відкриємо для доступу в інтернеті. Бо зараз можна познайомитися з фондами Волинського краєзнавчого музею, написавши заяву у відділі фондів, взявши каталожний ящик і за карточкою з предметом фондовик людині винесе предмет для ознайомлення", – повідомила директорка музею.



Загалом фонди Волинського краєзнавчого музею нараховують понад 300 тисяч музейних експонатів з основних та допоміжних фондів, з яких понад 160 тисяч експонатів належать до Державної частини Музейного фонду України. Однак в експозиції, додала Оксана Важатко, виставляється менш як 10 % зазначеної кількості, а решта зберігається у фондах та в більшій своїй частині недоступне для відвідувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї невдовзі розпочнуть оцифровувати колекцію фондів. Для цього закупили техніку та програмне забезпечення, – повідомила Суспільному директорка музею"Влітку ми виграли грант від House of Europe, який оголошується та фінансується німецьким посольством в Україні, на оцифрування фондів. Грант передбачає закупівлю програмного забезпечення та техніки для ведення електронного обліку та оцифрування музейних предметів", – зазначила очільниця краєзнавчого музею.Окремі цікаві предмети працівники музею уже почали фотографувати, щоб привернути увагу до музейної колекції, та виставляли знімки та 3D-моделі на офіційній сторінці закладу у Facebook. 7 грудня у музеї показали роботу з оцифрування 30 монет часів Римської імперії періоду, серед яких 22 срібні: денарії, дупондії, сестерції та асси часів імперії, грошові одиниці імператорів Траяна, Антоніна Пія, Веспасіана, Коммода та імператриці Фаустіни молодшої.Наразі, зі слів Оксани Важатко, процедура обліку музейних предметів доволі архаїчна у зв'язку з тим, що до цього музеї зобов'язує законодавство України, а інструкція з обліку та збереження музейних предметів в частині обліку залишається незмінною з 80-х років."Є строгий облік всіх музейних предметів та окрема процедура: кожен предмет науковий працівник приймає, створює акт прийому-передачі, далі вручну заповнює паспорт, далі карточку до цього предмета, потім передає його у фонди, де записують цей предмет вручну в книгу вступу та інвентарну книгу. Ми можемо тільки у Word створювати бланки і їх набирати, але все інше вручну", – зазначила керівниця закладу.У зв'язку з тим, що Волинський краєзнавчий музей виграв грант на модернізацію системи та буде переформатовувати її в сучасний стан, проєкт, каже Оксана Важко, може затягнутися на декілька років."В наш час так не може продовжуватися і вводиться електронна форма обліку, коли ставляться програми, які в чомусь перегукуються зі складськими програмами і мають свою специфіку. Хоч ми будемо продовжувати формувати документи вручну, але паралельно будемо створювати електронну базу і до всього цього фотографувати кожен предмет, який надходить", – говорить Оксана Важатко.Нові надходження працівники музею вноситимуть у базу вже з 1 січня 2022 року, потому поступово будуть опрацьовувати та оцифровувати ті предмети, які зберігаються у музеї давно, – зазначила Оксана Важатко."Таким чином ця база буде наповнюватися і ми її відкриємо для доступу в інтернеті. Бо зараз можна познайомитися з фондами Волинського краєзнавчого музею, написавши заяву у відділі фондів, взявши каталожний ящик і за карточкою з предметом фондовик людині винесе предмет для ознайомлення", – повідомила директорка музею.Загалом фонди Волинського краєзнавчого музею нараховують понад 300 тисяч музейних експонатів з основних та допоміжних фондів, з яких понад 160 тисяч експонатів належать до Державної частини Музейного фонду України. Однак в експозиції, додала Оксана Важатко, виставляється менш як 10 % зазначеної кількості, а решта зберігається у фондах та в більшій своїй частині недоступне для відвідувачів.

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