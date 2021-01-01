Коронавірус на Волині: за останню добу – 493 нових випадки і 6 смертей

За минулу добу на Волині зареєстрували 493 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 353 хворих:Луцька ТГ – 232 хворихБоратинська ТГ – 11 хворихГородищенська ТГ – 10 хворихГорохівська ТГ – 12 хворихДоросинівська ТГ - 1 хворийКіверцівська ТГ - 26 хворихКолківська ТГ – 6 хворихМар’янівська ТГ – 3 хворихОлицька ТГ - 13 хворихПідгайцівська ТГ – 21 хворихРожищенська ТГ - 5 хворихТорчинсьтка ТГ – 4 хворихЦуманська ТГ – 9 хворих– 58 хворих:Затурцівська ТГ – 2 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 13 хворихІваничівська ТГ– 4 хворихЛокачинська ТГ - 4 хворихНововолинська ТГ – 18 хворихОваднівська ТГ – 1 хворийПавлівська ТГ– 5 хворихПоромівська ТГ – 5 хворихУстилузька ТГ - 6 хворих– 6 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 4 хворихПрилісненська ТГ - 2 хворих– 76 хворих:Вишнівська ТГ – 5 хворихВелицтькаТГ – 3 хворихГоловненська ТГ – 9 хворихДубечненська ТГ- 5 хворихДубівська ТГ – 2 хворихЗабродівська ТГ– 1 хворийКовельська ТГ – 13 хворихКолодяжненська ТГ- 3 хворихЛюбомльська ТГ – 8 хворихРатнівська ТГ – 1 хворийРівненська ТГ- 9 хворихСмідинська ТГ – 3 хворихСтаровижівська ТГ – 2 хворихТурійська ТГ – 7 хворихШацька ТГ – 5 хворихГоспіталізували – 66 хворих, 427 – лікується амбулаторно.Усього станом на 9 грудня в області зареєстрували 97 941 випадок.Одужали – 86 682 особи (за останню добу – 971).Летальних випадків (осіб) – 2057, з них за останню добу – 6:Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1) .Володимир-Волинський район – 3 випадки: Павлівська ТГ (1), Новововлинська ТГ (2).Камінь-Каширський район - 1 випадок: Прилісненська ТГ (1).Ковельський район – 1 випадок: Ратнівська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежили 394 511 осіб, за останню добу – 965 осіб.За добу 08 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 5070 щеплень. Першою дозою щепили 1810 осіб та другою дозою – 3260 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 304 497 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 250 830 людей. Загалом провели 555 327 щеплень.