Коронавірус на Волині: за останню добу – 493 нових випадки і 6 смертей
Сьогодні, 09:48
За минулу добу на Волині зареєстрували 493 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 353 хворих:
Луцька ТГ – 232 хворих
Боратинська ТГ – 11 хворих
Городищенська ТГ – 10 хворих
Горохівська ТГ – 12 хворих
Доросинівська ТГ - 1 хворий
Ківерцівська ТГ - 26 хворих
Колківська ТГ – 6 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ - 13 хворих
Підгайцівська ТГ – 21 хворих
Рожищенська ТГ - 5 хворих
Торчинсьтка ТГ – 4 хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих
Володимир-Волинський район – 58 хворих:
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих
Іваничівська ТГ– 4 хворих
Локачинська ТГ - 4 хворих
Нововолинська ТГ – 18 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ– 5 хворих
Поромівська ТГ – 5 хворих
Устилузька ТГ - 6 хворих
Камінь-Каширський район – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих
Прилісненська ТГ - 2 хворих
Ковельський район – 76 хворих:
Вишнівська ТГ – 5 хворих
ВелицтькаТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 9 хворих
Дубечненська ТГ- 5 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ– 1 хворий
Ковельська ТГ – 13 хворих
Колодяжненська ТГ- 3 хворих
Любомльська ТГ – 8 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Рівненська ТГ- 9 хворих
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
Госпіталізували – 66 хворих, 427 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 9 грудня в області зареєстрували 97 941 випадок.
Одужали – 86 682 особи (за останню добу – 971).
Летальних випадків (осіб) – 2057, з них за останню добу – 6:
Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1) .
Володимир-Волинський район – 3 випадки: Павлівська ТГ (1), Новововлинська ТГ (2).
Камінь-Каширський район - 1 випадок: Прилісненська ТГ (1).
Ковельський район – 1 випадок: Ратнівська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 394 511 осіб, за останню добу – 965 осіб.
За добу 08 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 5070 щеплень. Першою дозою щепили 1810 осіб та другою дозою – 3260 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 304 497 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 250 830 людей. Загалом провели 555 327 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 353 хворих:
Луцька ТГ – 232 хворих
Боратинська ТГ – 11 хворих
Городищенська ТГ – 10 хворих
Горохівська ТГ – 12 хворих
Доросинівська ТГ - 1 хворий
Ківерцівська ТГ - 26 хворих
Колківська ТГ – 6 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ - 13 хворих
Підгайцівська ТГ – 21 хворих
Рожищенська ТГ - 5 хворих
Торчинсьтка ТГ – 4 хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих
Володимир-Волинський район – 58 хворих:
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих
Іваничівська ТГ– 4 хворих
Локачинська ТГ - 4 хворих
Нововолинська ТГ – 18 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ– 5 хворих
Поромівська ТГ – 5 хворих
Устилузька ТГ - 6 хворих
Камінь-Каширський район – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих
Прилісненська ТГ - 2 хворих
Ковельський район – 76 хворих:
Вишнівська ТГ – 5 хворих
ВелицтькаТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 9 хворих
Дубечненська ТГ- 5 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ– 1 хворий
Ковельська ТГ – 13 хворих
Колодяжненська ТГ- 3 хворих
Любомльська ТГ – 8 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Рівненська ТГ- 9 хворих
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
Госпіталізували – 66 хворих, 427 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 9 грудня в області зареєстрували 97 941 випадок.
Одужали – 86 682 особи (за останню добу – 971).
Летальних випадків (осіб) – 2057, з них за останню добу – 6:
Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1) .
Володимир-Волинський район – 3 випадки: Павлівська ТГ (1), Новововлинська ТГ (2).
Камінь-Каширський район - 1 випадок: Прилісненська ТГ (1).
Ковельський район – 1 випадок: Ратнівська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 394 511 осіб, за останню добу – 965 осіб.
За добу 08 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 5070 щеплень. Першою дозою щепили 1810 осіб та другою дозою – 3260 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 304 497 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 250 830 людей. Загалом провели 555 327 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коронавірус на Волині: за останню добу – 493 нових випадки і 6 смертей
Сьогодні, 09:48
Курс валют у Луцьку на 9 грудня
Сьогодні, 09:28
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:19
Медіа