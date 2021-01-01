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Від сьогодні в Україні заборонене використання безкоштовних пластикових пакетів

Від сьогодні в Україні заборонене використання безкоштовних пластикових пакетів
З 10 грудня почав діяти закон, який обмежує використання пластикових пакетів. Вони зникатимуть поступово і тепер покупцям за них треба буде платити.

Про це пише ВВС.

Уряд встановлюватиме мінімальну ціну на пластикові пакети, щоб стимулювати відмову від їх купівлі.

Якщо пояснювати просто, то спочатку починає діяти заборона безоплатного поширення пакетів. Майже всіх - маєчки, великі пакети, з ручками чи без.

Виняток - лише пакети для риби, м'яса, молочки чи крупи, де це первинна упаковка, а також біорозкладні пакети.


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Теги: пластикові пакети, заборона
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