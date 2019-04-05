У луцькому виші навчатимуть індустрії моди

Луцький національний технічний університет започатковує 9 освітніх програм: 8 на бакалавраті та одну в магістратурі. Серед них – фешн-індустрія, медіатехнології, штучний інтелект.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 10 грудня розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького НТУ«Зараз наш університет здійснює підготовку бакалаврів за 56 освітніми програмами, а в цьому році ми започатковуємо 8 освітніх програм на бакалавраті», – розповіла вона.Ірина Бандура запевнила, що виш має право відкривати освітні програми, адже існує необхідне кадрове, матеріально-технічне забезпечення, а також відповідно складений навчальний план.Ідеться про такі нові освітні програми:-фешн-індустрія;-цифровий маркетинг;-цифрова економіка;-інформаційні системи та технології;-медіатехнології та піар;-штучний інтелект та аналіз масивів даних;-міжнародний бізнес;-фізична культура і спорт.Ще одну освітню програму – системи керування та діагностування технологічного устаткування – запроваджують на магістратурі.«Ми запроваджуємо ті освітні програми, які дуже ймовірно матимуть попит на ринку праці найближчим часом і є цікаві для молоді», – розповіла Ірина Бандура.За її словами, для започаткування цих освітніх програм університет має власний кадровий потенціал, а згодом, можливо, долучать інших фахівців.«Мова йде поки що про започаткування, а тоді будемо бачити, як ці освітні програми будуть формуватися і потребу у яких фахівцях ми можемо очікувати. Можливо, будемо залучати стейкхолдерів, тобто людей, які мають величезний практичний досвід в тій чи іншій сфері», – зауважила відповідальна секретарка приймальної комісії.