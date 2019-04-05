У луцькому виші навчатимуть індустрії моди
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Луцький національний технічний університет започатковує 9 освітніх програм: 8 на бакалавраті та одну в магістратурі. Серед них – фешн-індустрія, медіатехнології, штучний інтелект.
Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 10 грудня розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького НТУ Ірина Бандура.
«Зараз наш університет здійснює підготовку бакалаврів за 56 освітніми програмами, а в цьому році ми започатковуємо 8 освітніх програм на бакалавраті», – розповіла вона.
Ірина Бандура запевнила, що виш має право відкривати освітні програми, адже існує необхідне кадрове, матеріально-технічне забезпечення, а також відповідно складений навчальний план.
Ідеться про такі нові освітні програми:
-фешн-індустрія;
-цифровий маркетинг;
-цифрова економіка;
-інформаційні системи та технології;
-медіатехнології та піар;
-штучний інтелект та аналіз масивів даних;
-міжнародний бізнес;
-фізична культура і спорт.
Ще одну освітню програму – системи керування та діагностування технологічного устаткування – запроваджують на магістратурі.
«Ми запроваджуємо ті освітні програми, які дуже ймовірно матимуть попит на ринку праці найближчим часом і є цікаві для молоді», – розповіла Ірина Бандура.
За її словами, для започаткування цих освітніх програм університет має власний кадровий потенціал, а згодом, можливо, долучать інших фахівців.
«Мова йде поки що про започаткування, а тоді будемо бачити, як ці освітні програми будуть формуватися і потребу у яких фахівцях ми можемо очікувати. Можливо, будемо залучати стейкхолдерів, тобто людей, які мають величезний практичний досвід в тій чи іншій сфері», – зауважила відповідальна секретарка приймальної комісії.
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Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 10 грудня розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького НТУ Ірина Бандура.
«Зараз наш університет здійснює підготовку бакалаврів за 56 освітніми програмами, а в цьому році ми започатковуємо 8 освітніх програм на бакалавраті», – розповіла вона.
Ірина Бандура запевнила, що виш має право відкривати освітні програми, адже існує необхідне кадрове, матеріально-технічне забезпечення, а також відповідно складений навчальний план.
Ідеться про такі нові освітні програми:
-фешн-індустрія;
-цифровий маркетинг;
-цифрова економіка;
-інформаційні системи та технології;
-медіатехнології та піар;
-штучний інтелект та аналіз масивів даних;
-міжнародний бізнес;
-фізична культура і спорт.
Ще одну освітню програму – системи керування та діагностування технологічного устаткування – запроваджують на магістратурі.
«Ми запроваджуємо ті освітні програми, які дуже ймовірно матимуть попит на ринку праці найближчим часом і є цікаві для молоді», – розповіла Ірина Бандура.
За її словами, для започаткування цих освітніх програм університет має власний кадровий потенціал, а згодом, можливо, долучать інших фахівців.
«Мова йде поки що про започаткування, а тоді будемо бачити, як ці освітні програми будуть формуватися і потребу у яких фахівцях ми можемо очікувати. Можливо, будемо залучати стейкхолдерів, тобто людей, які мають величезний практичний досвід в тій чи іншій сфері», – зауважила відповідальна секретарка приймальної комісії.
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