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У луцькому виші навчатимуть індустрії моди

У луцькому виші навчатимуть індустрії моди
Луцький національний технічний університет започатковує 9 освітніх програм: 8 на бакалавраті та одну в магістратурі. Серед них – фешн-індустрія, медіатехнології, штучний інтелект.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 10 грудня розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького НТУ Ірина Бандура.

«Зараз наш університет здійснює підготовку бакалаврів за 56 освітніми програмами, а в цьому році ми започатковуємо 8 освітніх програм на бакалавраті», – розповіла вона.

Ірина Бандура запевнила, що виш має право відкривати освітні програми, адже існує необхідне кадрове, матеріально-технічне забезпечення, а також відповідно складений навчальний план.

Ідеться про такі нові освітні програми:

-фешн-індустрія;
-цифровий маркетинг;
-цифрова економіка;
-інформаційні системи та технології;
-медіатехнології та піар;
-штучний інтелект та аналіз масивів даних;
-міжнародний бізнес;
-фізична культура і спорт.

Ще одну освітню програму – системи керування та діагностування технологічного устаткування – запроваджують на магістратурі.

«Ми запроваджуємо ті освітні програми, які дуже ймовірно матимуть попит на ринку праці найближчим часом і є цікаві для молоді», – розповіла Ірина Бандура.

За її словами, для започаткування цих освітніх програм університет має власний кадровий потенціал, а згодом, можливо, долучать інших фахівців.

«Мова йде поки що про започаткування, а тоді будемо бачити, як ці освітні програми будуть формуватися і потребу у яких фахівцях ми можемо очікувати. Можливо, будемо залучати стейкхолдерів, тобто людей, які мають величезний практичний досвід в тій чи іншій сфері», – зауважила відповідальна секретарка приймальної комісії.

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Теги: ЛНТУ, спеціальність, мода
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