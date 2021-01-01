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В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців і збільшать виплати

В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців і збільшать виплати
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відновлення державної програми із забезпечення чорнобильців житлом. Вона запрацює з наступного року.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Наступного року ми поновлюємо державну програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС", - сказав Зеленський в ході наради щодо соціального захисту чорнобильців.

Глава держави додав, що указ про відновлення програми вже підписаний. Кабінету Міністрів доручено найближчим часом приступити до його виконання і реалізувати до квітня наступного року.

Крім того, указ передбачає збільшення президентської стипендії для військовослужбовців, пожежників, службовців та співробітників внутрішніх справ України, які брали участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, її охороні та отримали значні дози опромінення.

"Розмір стипендії зросте з 5800 до 9670 гривень. Підвищення отримають понад 50 стипендіатів", - уточнили в ОП.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні повністю вступить закон, що передбачає підвищення пенсій для чорнобильців.

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Теги: чорнбильці, Зеленський виплати
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