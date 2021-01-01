В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців і збільшать виплати

Володимир Зеленський підписав указ про відновлення державної програми із забезпечення чорнобильців житлом. Вона запрацює з наступного року.



Про це повідомляє Офіс президента.



"Наступного року ми поновлюємо державну програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС", - сказав Зеленський в ході наради щодо соціального захисту чорнобильців.



Глава держави додав, що указ про відновлення програми вже підписаний. Кабінету Міністрів доручено найближчим часом приступити до його виконання і реалізувати до квітня наступного року.



Крім того, указ передбачає збільшення президентської стипендії для військовослужбовців, пожежників, службовців та співробітників внутрішніх справ України, які брали участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, її охороні та отримали значні дози опромінення.



"Розмір стипендії зросте з 5800 до 9670 гривень. Підвищення отримають понад 50 стипендіатів", - уточнили в ОП.



Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні повністю вступить закон, що передбачає

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипідписав указ про відновлення державної програми із забезпечення чорнобильців житлом. Вона запрацює з наступного року.Про це повідомляє Офіс президента."Наступного року ми поновлюємо державну програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС", - сказав Зеленський в ході наради щодо соціального захисту чорнобильців.Глава держави додав, що указ про відновлення програми вже підписаний. Кабінету Міністрів доручено найближчим часом приступити до його виконання і реалізувати до квітня наступного року.Крім того, указ передбачає збільшення президентської стипендії для військовослужбовців, пожежників, службовців та співробітників внутрішніх справ України, які брали участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, її охороні та отримали значні дози опромінення."Розмір стипендії зросте з 5800 до 9670 гривень. Підвищення отримають понад 50 стипендіатів", - уточнили в ОП.Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні повністю вступить закон, що передбачає підвищення пенсій для чорнобильців

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